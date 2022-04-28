Eğlenhoca Köy Meydanı yaza hazır!

Yapımına 2019 yılı Eylül ayında başlanan ancak AKP Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı'nın yaptığı asılsız ihbarlar sonucunda durdurulan meydan projesi, yaz başında vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor.

// 400 YILDIR YERLEŞİME AÇIK BİR KÖY

Efes-Mimas Kültür Yolu'nun en önemli durakları arasında yer alan Eğlenhoca'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaburun Belediye Başkanıİlkay Girgin Erdoğan, meydanda tören alanı, Atatürk Büstü, kadınların üretim yapacakları bir bina, küçük bir amfitiyatro, kadınlara satış tezgahları, yeşil alan ve çocuk parkının da olduğu bir alan hazırladıklarını belirtti.

400 yıldan fazla süredir yerleşime açık olan köyün meydanında "mezarlık bulunduğu", "eğlence alanı inşa edildiği", "ölülere saygısızlık yapıldığı", "ortaya insan iskeletlerinin saçıldığı" yönündeki ihbarlar üzerine Çeşme Müze Müdürlüğü tarafından detaylı incelemeler yapıldığını kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılan araştırma ve sondajlar sonucunda İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu birkaç küçük revizyon talebi ile projemize geçen yıl Haziran ayında onay vermişti. Talep edilen revizyonlar arasında cami algısının güçlendirilmesi ve eğimli olan arazide bulunan iki kot arasındaki istinat duvarının baskın unsur oluşturmaması geliyordu. Biz de projede hızla revizyona giderek inşaatımıza başladık ve tamamlama aşamasına geldik. Karaburun Belediyesi 1902 yılında kurulmuş, bu yıl 120'nci yaşını kutlayan bir Belediye. Belediyemizde bölgenin mezarlık olduğuna yönelik hiçbir kayıt bulunmuyordu. Zaten yenilenen meydan 1950'li yıllardan beri kullanılan ama yenilenmediği için adeta harabeye dönmüş bir yerdi. Önemli bir bölümü de otopark olarak kullanılıyordu. Atatürk büstü yıpranmış ve bize yakışmayan harabe bir haldeydi. Ne zaman ki biz projeye başladık, AKP İlçe Başkanı'ndan 'mezarlık' eleştirisi geldi. Ben 50 yaşında ve ömrünün tümü Karaburun'da geçmiş biri olarak Eğlenhoca meydanında hiç mezarlık görmemiştim. Köylülerimiz bu meydanı büyük bir istekle beklemekteydi. Hatta köylü kadınlarımız ile birlikte çamur deryası olan meydanda eylemler de yapmıştık. Bu gereksiz tartışmalar sebebiyle, seçim öncesinde AKP dâhil her partinin belediye başkan adayının söz verdiği proje iki sene gecikti. Yaşanan durumu hemşehrilerimin takdirlerine bırakıyorum. Ancak bu yaz aylarında hem hemşehrilerimin hem de köyü ziyarete gelecek misafirlerimizin çok beğeneceğini düşündüğümüz projemizi tamamladık. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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