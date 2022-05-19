Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2) - Haberler

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Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2)

TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlence merkezinin dışında çıkan kavgada Gökhan Saygır'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Levent Uygun, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlence merkezinin dışında çıkan kavgada Gökhan Saygır'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Levent Uygun, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uygun, adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Yanımdaki kadını kıskandı, küfürlü konuştu, tartıştık. Benim de kafam iyiydi. Bıçağı salladım, bacağından vuracaktım, karnına denk gelmiş" diye seslendi. Levent Uygun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Pamukkale, Denizli, Güncel, Haberler

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