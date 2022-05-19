Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü - Yeniden - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü - Yeniden

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü - Yeniden

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatineHaberi ölen kişinin ismini değiştirerek yeniden servis ediyoruz.

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine

Haberi ölen kişinin ismini değiştirerek yeniden servis ediyoruz. Yeni halinin kullanılması ricasıyla.

----------------------

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki eğlence merkezinde Gökhan Saygır (40), şarkı isteği nedeniyle tartıştığı Levent U. (50) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Saygır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan Levent U., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Akköy Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Müşteriler Gökhan Saygır ile Levent U., arasında, şarkıcıdan parça isteği nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Saygır ve Levent U., görevliler tarafından eğlence mekanından çıkarıldı. Sokakta küfürleşmenin ardından başlayan kavgada Levent U.,  yanındaki bıçakla Gökhan Saygır'ı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AMBULANSTAKİ SAĞLIK GÖREVLİSİ EŞİ ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen ambulanstaki acil sağlık görevlisi kadın, yerde yatan yaralıya müdahale etti. Sağlık görevlisi kadının, yaralı Saygır'ın boşanma aşamasındakİ eşi olduğu öğrenildi. Bir firmada özel güvenlik görevlisi olan Saygır, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Levent U., ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title