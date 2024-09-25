Eğlence Merkezinde Hesap Tartışması Kanlı Bitti

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde gittikleri eğlence merkezinde 2 bin 500 lira gelen hesap yerine pos cihazından 12 bin 500 lira çekilmesine itiraz eden U.A. ile S.P., işletme sahibi CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gezer ve iş yeri korumaları tarafından dövüldü. İki arkadaşın dövüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta pazartesi gecesi Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gezer'e ait eğlence merkezine gidip eğlenen U.A. ile arkadaş S.P.'ye 2 bin 500 lira hesap kesildi. Hesabı ödemeye giden U.A. ile S.P., pos makinesinden hesap olarak 12 bin 500 lira çekildiğini görünce duruma itiraz etti. Bunun üzerine iki arkadaş ile eğlence merkezi çalışanları arasında çıkan tartışma iş yerinin dışına taştı. Tartışma kavgaya dönüştü, iddiaya göre Cengiz Gezer ile mekanın korumaları, U.A. ile S.P.'yi dövdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale edip sonlandırdı. Kavga sırasında iş yerinin yanındaki araç kiralama şirketine ait bazı araçlar da zarar gördü.

Polis, karşılıklı şikayetçi olan tarafları emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taraflar serbest bırakıldı.