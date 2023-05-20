Eğlence mekanında taşkınlık çıkardı, polise ateş açtı

Esenkent Mahallesi'nde bir eğlence mekanında taşkınlık çıkaran çift ortalığı birbirine kattı. Çalışanların uyarılarını aldırmayıp kavga çıkaran şahıs, yanındaki kadını da alarak uzaklaşmak istedi. O sırada olaya müdahale etmek isteyen polisleri ise mekan çalışanı sanan adam ateş ederek karşılık verdi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, bir eğlence mekanına gelen çift, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle çalışanlar tarafından uyarıldı. Bu duruma öfkelenen adam uyarılara tepki gösterirken, olay kısa sürede büyüyerek tartışmaya dönüştü. Bir süre sonra olay yerinden uzaklaşmak isteyen çifte ise o sırada çevrede bulunan iki polis müdahale etmek istedi. Arkasından gelen polisleri eğlence mekanının çalışanları sanan öfkeli adam ise silahını çekerek ateş etti. Neye uğradığını şaşıran polis ekipleri araçların arkasına saklanırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL