Eğlence mekanında öldürülen Zehra'nın ailesi ifade verdi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında başına sert cisimle vurulup öldürülen ve cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın (18) ailesi, cumhuriyet savcılığına ifade verdi. Kızının iş arkadaşlarının cinayetle ilgili kendisine anlattıklarını savcılıkla paylaşan babası Oğuzhan Bayır (46), "İş arkadaşı, kızımın Konya'ya dönmek için çalıştığı yerden alacağı parasını istemesi üzerine öldürüldüğünü söyledi. Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim" dedi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için Muğla'nın Milas ilçesine giderek çalışmaya başladı. Burada eğlence mekanında çalışan Bayır, iddiaya göre, 24 Temmuz'da para meselesi nedeniyle tartıştığı işletme sahiplerince başına sert cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı. Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

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