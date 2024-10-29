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Eğlence Mekanında Kavga Sonrası Trafik Kazası: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Eğlence Mekanında Kavga Sonrası Trafik Kazası: Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir eğlence mekanının önünde çıkan kavgada, çelme takılarak yola düşen 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek, seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı ancak 5 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, eğlence mekanının önünde müşteriler arasında çıkan kavgada, diğer gruptan kaçarken çelme takılması sonucu yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek'e (21) o sırada seyir halinde olan otomobil çarptı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Çiçek, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 24 Ekim gecesi Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki alkollü eğlence mekanının önünde meydana geldi. Mekanda müşteri olarak bulunan Hilmi Tunahan Çiçek ile T.K. ve beraberindeki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırasında, kaldırımdaki gruptan kaçmak için yola yönelen Çiçek'e, T.K. çelme taktı. Yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek'in üzerinden o sırada seyir halinde olan Y.A. idaresindeki otomobil geçti. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan Çiçek, tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiçek'in cenazesi bugün Serdivan ilçesinde, Yazlık Karaboğaz Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili T.K.'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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