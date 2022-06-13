Eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldü, 7 gün sonra hastanede öldü

ESKİŞEHİR'deki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada dövülerek ağır yaralanan Doğukan Yener (23), kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan 7 kişiden Mertcan A. (26) tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Eskişehir'de oturan Doğukan Yener, 4 Haziran gecesi arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti. Saat 05.30 sıralarında mekanın çalışanları, güvenliği ve müşterilerin karıştığı kavga çıktı. Mekan dışına taşan kavgada ağır yaralanan Doğukan Yener, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yener, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine alınırken, geçen cumartesi günü hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alınırken, 29 kişinin de ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemleri tamam 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden Yener'i darbettiği tespit edilen Mertcan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.Hayatını kaybeden Doğukan Yener'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel