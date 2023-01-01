Samsun'da eğlence mekanında bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda bir eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada müşterilerden M.G. (22) bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M.G, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel