Eğlence Mekanı Sahibine Saldırı: 3. Kez Hedef Oldu

Doğan Can CESUR / -SARIYER'de eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez'in evinin önüne otomobil ile gelen şüpheliler, ateş açarak olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda Gülmez'in şoförü yaralanırken olay güvenlik kamerana yansıdı. Saldırının husumetlileri tarafından yapıldığını iddia eden Gülmez, 'Beni öldürmeye kafaya takmışlar. Zaten istihbarat almıştım kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' dedi.

Olay, 29 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'nda eğlence mekanı olan Sezai Gülmez, şoföründen aracını hazırlamasını istedi. Gülmez'in şoförü park halindeki araca gittiği sırada caddeye giren otomobilden ateş açıldı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken şoför bacağından yaralandı. Kurşunlar araca da isabet ederken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

2,5 YILDA 3'ÜNCÜ SALDIRI

Gülmez'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sezai Gülmez ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Gülmez, saldırının husumetlileri tarafından gerçekleştirildiğini kendisine 2,5 yıl içerisinde gelen 3'üncü kez saldırı yapıldığını belirtti.

'BENİ ÖLDÜRENE KADAR DEVAM EDECEK'

Olayla ilgili açıklama yapan Sezai Gülmez, "Dün seyahate çıkmak için şoförüme aracımı hazırlatmıştım. O sırada 5-6 el silah sesi duydum. Sonra inip baktığımda şoförüm vurulmuştu. Hemen ambulansı ve jandarmayı aradım. Güvenlik görevlileri ve ambulans geldi. Sonra şikayetçi olup ifadelerimi verdim. Bu evimin önünde olan ikinci saldırı. Bir de mekanımda, iş yerim de olmuştu. 2.5 içerisinde bana yapılan toplamda 3 saldırı. Bundan öndeki saldırılar Sarallar suç örgütü tarafından yaptırıldığı ortaya çıkmıştı, failleri de yakalanmıştı. Bu saldırıyı da Sarallar suç örgütü işledi. Bunu adım kadar iyi biliyorum. Bu konularda beni öldürene kadar devam edecek. Benim 5 yaşındaki oğlum bu saldırıyı gördü. Bunlarla alıp veremediğim hiçbir şey de yok. Bunu da önce sosyal medyada da açıkladım yine söylüyorum. Bunlar benim işyerlerime çökmesine izin vermediğim için, sosyal medyadan daha önce cevap verdiğim için, kendilerini ağa paşa cellat olarak gördükleri için, benim bu sözlerimi ego ve gurur yapıp beni öldürmeye kafaya takmışlar. Bununla ilgili şikayetlerim var. Zaten istihbarat almıştım kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar. Ben devletin güvenlik görevlilerinin bunlara ulaşmasını istiyorum. Çünkü emri verenler, aracı kullandığı için bunlara hiç bir zaman ulaşılmıyor" dedi.