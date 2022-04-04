Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen TÜBİTAK 2204A/B Projeleri Danışman Eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen TÜBİTAK 2204A/B Projeleri Danışman Eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Şehit Gökhan Özdemir İlkokulu ve Kurudere Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, projelerde görev alana öğretmen ve öğrenciler katıldı.???????
Etkinlikte 25 öğretmene sertifika takdim edildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel