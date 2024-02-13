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EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 5'E YÜKSELDİ

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Antalya Valiliği yarın Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez'in yanısıra Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki okullar ile kreş ve gündüz bakımlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Antalya Valiliği yarın Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez'in yanısıra Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki okullar ile kreş ve gündüz bakımlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Valiliği Muratpaşa Konyaaltı Kepez Hava Durumu Eğitim Güncel Haberler

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