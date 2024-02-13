EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Antalya Valiliği yarın Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez'in yanısıra Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki okullar ile kreş ve gündüz bakımlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.