EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Antalya Valiliği yarın Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez'in yanısıra Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki okullar ile kreş ve gündüz bakımlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Antalya Valiliği yarın Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez'in yanısıra Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki okullar ile kreş ve gündüz bakımlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.