Haberler

Eğitimde Yıllık Artış Yüzde 60,91 Oldu, Giyim ve Ayakkabıda Düşüş Yaşandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artışı eğitim harcama grubunda kaydetti. Giyim ve ayakkabı grubunda ise azalış meydana geldi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ağustosta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 60,91 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 9,49 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,04, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,5, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0,71 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 6,04 ile alkollü içecekler ve tütün olduğu hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02, ulaştırmada yüzde 1,55 ve konutta yüzde 2,66 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 artış şeklinde oldu.???????

Yıllık değişimler

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 9,49 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 60,91 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28, ulaştırmada yüzde 24,86 ve konutta yüzde 53,27 artış görüldü.

İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,1 ve konutta yüzde 8,12 yükseliş yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20'sinde düşüş gerçekleşti, 4 temel başlıkta değişim olmadı, 119'unda ise artış meydana geldi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE2,0432,95
Gıda ve alkolsüz içecekler3,0233,28
Alkollü içecekler ve tütün6,0429,71
Giyim ve ayakkabı-0,719,49
Konut2,6653,27
Ev eşyası0,8029,74
Sağlık1,0136,59
Ulaştırma1,5524,86
Haberleşme1,4620,61
Eğlence ve kültür1,4826,16
Eğitim2,0760,91
Lokanta ve oteller1,8833,96
Çeşitli mal ve hizmetler0,6733,03
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,07, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 21,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,07 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ağustosta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,69 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 2,19 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 33,83 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 32,19 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE2,1933,83
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,0732,71
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,6933
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,8832,77
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE1,8933,08
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE2,0432,19
(Bitti)

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Güncel
Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,04 arttı, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu

Milyonları yakından ilgilendiren enflasyon rakamı açıklandı
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in son paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

Son paylaşımını yoruma kapatmadığına pişman ettiler
Eylül ayı kira tavan zam oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

CHP'li 2 belediyeye operasyon! 7 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En mutlu gününde bile yanındaydı! Yunus'tan Kerem'e olay hareket

En mutlu gününde bile yanındaydı! Yunus'tan Kerem'e olay hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.