Eğitimde Yıllık Artış Yüzde 60,91 Oldu, Giyim ve Ayakkabıda Düşüş Yaşandı

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ağustosta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 60,91 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 9,49 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,04, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,5, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0,71 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 6,04 ile alkollü içecekler ve tütün olduğu hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02, ulaştırmada yüzde 1,55 ve konutta yüzde 2,66 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 artış şeklinde oldu.???????

Yıllık değişimler

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 9,49 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 60,91 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28, ulaştırmada yüzde 24,86 ve konutta yüzde 53,27 artış görüldü.

İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,1 ve konutta yüzde 8,12 yükseliş yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20'sinde düşüş gerçekleşti, 4 temel başlıkta değişim olmadı, 119'unda ise artış meydana geldi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 2,04 32,95 Gıda ve alkolsüz içecekler 3,02 33,28 Alkollü içecekler ve tütün 6,04 29,71 Giyim ve ayakkabı -0,71 9,49 Konut 2,66 53,27 Ev eşyası 0,80 29,74 Sağlık 1,01 36,59 Ulaştırma 1,55 24,86 Haberleşme 1,46 20,61 Eğlence ve kültür 1,48 26,16 Eğitim 2,07 60,91 Lokanta ve oteller 1,88 33,96 Çeşitli mal ve hizmetler 0,67 33,03

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,07, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 21,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,07 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ağustosta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,69 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 2,19 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 33,83 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 32,19 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 2,19 33,83 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,07 32,71 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 1,69 33 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 1,88 32,77 Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 1,89 33,08 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 2,04 32,19

