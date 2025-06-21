Eğitimde Yapay Zeka Entegrasyonu Konulu Zirve Gerçekleşti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde yapay zekanın eğitim sistemlerine entegrasyonu konulu oturuma katılarak, farklı ülkelerden gelen temsilcilerle eğitimdeki teknolojileri tanıttı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde (TETZ) 15 farklı ülkeden gelen temsilcilerin katıldığı yapay zekanın eğitim sistemlerine entegrasyonu konulu oturuma katıldı.

Bakanlık tarafından düzenlenen, Türkiye'nin farklı okullarından katılımcıların yer aldığı zirvenin ikinci gününde eğitimde kullanılan teknolojiler tanıtıldı.

Farklı şehirlerden gelen katılımcılar, stantlarda verdikleri eğitimlerde kullandıkları teknolojileri gelen öğrenci ve velilere gösterdi. Fuara katılan öğrenciler ise kurulan VR stantlarında keyifli anlar yaşadı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha sonra yapay zekanın eğitim sistemlerine entegrasyonuyla ilgili oturuma katıldı.

Oturumda, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi Eğitim ve Kültür Bakanı Zeljka Stojicic, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Aleksandre Tsuladze, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska, Nijerya Sokoto Eyaleti Yükseköğretim Bakanı Prof. İsa Muhammed Maishanu, Moritanya Eğitim Bakanı Dr. Houda Babah, Sırbistan Eğitim Bakanı Prof. Dr. Dejan Vuk Stankovic, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Yardımcısı Kanan Karimzada, Romanya Eğitim ve Araştırma Bakan Yardımcısı Sorin İon, Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakan Yardımcısı Bokiyev Farkhod da yer aldı.

Oturumda yer alan konuşmacılar, Bakan Tekin'e misafirperverliği için teşekkür edip, ülkelerinde yapay zekanın eğitimde kullanımı hakkında bilgi verdi.

Bakan Tekin oturumun kapanış konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

Katılımcılar daha sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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