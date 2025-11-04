Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca düzenlenen "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi"nde "Öğretmen Ödülleri" ile "Kurum, Eser ve Dijital İçerik" ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimin gerçek gayesi nedir" sorusuyla yola çıkan, insanın kendisiyle, tabiatla, yaratıcısıyla ilişkisini derinden düşünmeye davet eden, eğitimin amaç ve araçlarının sorgulanması gerektiğini savunan ve ezberleri yeniden sorgulamaya imkan sağlayan zirve, bu yıl da eğitim dünyasında derinlikli bir düşünme alanı açtı.

Zirve kapsamında bu yıl ilk kez "Eğitimde 1 Adım Ötesi Kurum, Eser ve Dijital İçerik Ödülleri" takdim edildi. Eğitimde yenilikçi düşünceleri, köklü bilgi mirasına sahip çıkmayı ve insanı merkeze alan çalışmaları görünür kılmayı amaçlayan ödüller, "Kurum Ödülü", "Eser Ödülü" ve "Dijital İçerik Ödülü" olmak üzere üç kategoride verildi.

Eğitimde 1 Adım Ötesi Dijital İçerik Ödülü'ne, dijital çağın yüzeyselleştirici bilgi akışına karşı, düşünceyi kökleriyle yeniden buluşturan ve geçmişteki bilgeliği yeniden açığa çıkaran çabalarıyla Klasik Düşünce Okulu layık görüldü. Kurumu temsilen ödülü, Klasik Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Halit Çelikyön aldı.

Eğitimde 1 Adım Ötesi Kurum Ödülü, İslam medeniyetinin bilimsel mirasını sistematik biçimde ortaya koyan, bilgi tarihine hakkını teslim eden ve bilginin sömürgeleştirilmiş anlatılarını dönüştüren bir kurum olan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne verildi. Müzenin kurucusu, ömrünü İslam bilim ve teknoloji tarihini tanıtmaya adayan bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in rahmetle anıldığı törende, ödülü temsilen Müze Müdürü Tuğba Gül teslim aldı.

Eğitimde 1 Adım Ötesi Eser Ödülü, kültürel üretim ve temsillerin uzun süredir görünmez iktidar, bilgi ve kimlik hiyerarşileri tarafından nasıl şekillendirildiğini cesurca ortaya koyan çalışması "Bias in Popular Culture" adlı kitabıyla Dr. Anas Al-Sheikh-Ali'ye verildi.

Türkiye genelinde öğretmenlerin özgün, fark yaratan ve eğitime değer katan projelerini ödüllendiren Eğitimde 1 Adım Ötesi Öğretmen Ödülleri ise Enstitü Sosyal'in katkılarıyla ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl ikinci kez sahiplerini buldu.

Birincilik ödülü, "Kavramsal Analiz Atölyesi" projesiyle Abdulsamet Ağdaş'a verilirken, ödülü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür takdim etti.

İkincilik ödülü, "Zihin Atölyesi: Dijital Estetik" projesiyle Ahmet Göktuğ Kılıç ve Merve Bakır'a verilirken, üçüncülük ödülü de Altın Çağın Mirası projesiyle Mustafa Ali Kaya'ya takdim edildi.

Ödüllerin, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine katkıda bulunacak, ahlaklı ve bilinçli, sorumluluk hissi taşıyan, entelektüel ve estetik bakış açısına sahip, vizyon sahibi genç nesiller yetiştirmek amacıyla kurulan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından her yıl düzenlenerek geleneğe dönüştürülmesi hedefleniyor.