Haberler

Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen zirvede, eğitimde yenilikçi projeler ve dijital içerikler ödüllendirildi. Öğretmenler ve çeşitli kurumlar, eğitim alanındaki katkılarından dolayı ödüllerle onurlandırıldı.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca düzenlenen "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi"nde "Öğretmen Ödülleri" ile "Kurum, Eser ve Dijital İçerik" ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimin gerçek gayesi nedir" sorusuyla yola çıkan, insanın kendisiyle, tabiatla, yaratıcısıyla ilişkisini derinden düşünmeye davet eden, eğitimin amaç ve araçlarının sorgulanması gerektiğini savunan ve ezberleri yeniden sorgulamaya imkan sağlayan zirve, bu yıl da eğitim dünyasında derinlikli bir düşünme alanı açtı.

Zirve kapsamında bu yıl ilk kez "Eğitimde 1 Adım Ötesi Kurum, Eser ve Dijital İçerik Ödülleri" takdim edildi. Eğitimde yenilikçi düşünceleri, köklü bilgi mirasına sahip çıkmayı ve insanı merkeze alan çalışmaları görünür kılmayı amaçlayan ödüller, "Kurum Ödülü", "Eser Ödülü" ve "Dijital İçerik Ödülü" olmak üzere üç kategoride verildi.

Eğitimde 1 Adım Ötesi Dijital İçerik Ödülü'ne, dijital çağın yüzeyselleştirici bilgi akışına karşı, düşünceyi kökleriyle yeniden buluşturan ve geçmişteki bilgeliği yeniden açığa çıkaran çabalarıyla Klasik Düşünce Okulu layık görüldü. Kurumu temsilen ödülü, Klasik Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Halit Çelikyön aldı.

Eğitimde 1 Adım Ötesi Kurum Ödülü, İslam medeniyetinin bilimsel mirasını sistematik biçimde ortaya koyan, bilgi tarihine hakkını teslim eden ve bilginin sömürgeleştirilmiş anlatılarını dönüştüren bir kurum olan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne verildi. Müzenin kurucusu, ömrünü İslam bilim ve teknoloji tarihini tanıtmaya adayan bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in rahmetle anıldığı törende, ödülü temsilen Müze Müdürü Tuğba Gül teslim aldı.

Eğitimde 1 Adım Ötesi Eser Ödülü, kültürel üretim ve temsillerin uzun süredir görünmez iktidar, bilgi ve kimlik hiyerarşileri tarafından nasıl şekillendirildiğini cesurca ortaya koyan çalışması "Bias in Popular Culture" adlı kitabıyla Dr. Anas Al-Sheikh-Ali'ye verildi.

Türkiye genelinde öğretmenlerin özgün, fark yaratan ve eğitime değer katan projelerini ödüllendiren Eğitimde 1 Adım Ötesi Öğretmen Ödülleri ise Enstitü Sosyal'in katkılarıyla ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl ikinci kez sahiplerini buldu.

Birincilik ödülü, "Kavramsal Analiz Atölyesi" projesiyle Abdulsamet Ağdaş'a verilirken, ödülü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür takdim etti.

İkincilik ödülü, "Zihin Atölyesi: Dijital Estetik" projesiyle Ahmet Göktuğ Kılıç ve Merve Bakır'a verilirken, üçüncülük ödülü de Altın Çağın Mirası projesiyle Mustafa Ali Kaya'ya takdim edildi.

Ödüllerin, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine katkıda bulunacak, ahlaklı ve bilinçli, sorumluluk hissi taşıyan, entelektüel ve estetik bakış açısına sahip, vizyon sahibi genç nesiller yetiştirmek amacıyla kurulan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından her yıl düzenlenerek geleneğe dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.