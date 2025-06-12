Eğitimci Psikologdan Sınav Dönemi İçin Stres Yönetimi Uyarısı

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Eğitimci Psikolog Serap Albayrak Özçelik, sınav başarısında stres yönetiminin kritik rol oynadığını belirtti ve ailelere çocuklarını desteklemeleri için önemli tavsiyelerde bulundu.

Eğitimci Psikolog Albayrak Özçelik: "Stres yönetimi sınav başarısının yarısıdır"

"Stres ve kaygı sınav anında olumsuz sonuçlandırır"

KIRŞEHİR - Lise ve üniversite sınavları öncesinde öğrenci ve velilere önemli uyarılarda bulunan Eğitimci Psikolog Serap Albayrak Özçelik, sınav başarısında stres yönetiminin hayati rol oynadığını belirterek, sınav sürecinde çocuklara karşı olağan dışı tutum sergilenmemesi gerektiğini söyledi.

Sınav maratonunun yaklaştığı günlerde, hem öğrenciler hem de ailelerin stres düzeyinin arttığına dikkat çeken Albayrak Özçelik, "Stres yönetimi, sınavların neredeyse yarısını oluşturuyor. Çocukların akademik başarıları kadar ruhsal dayanıklılıkları da önemli. Bu nedenle ailelerin, çocuklarının alıştığı rutinleri bozmadan, onları daha fazla baskı altına almadan destek olmaları gerekiyor" dedi.

"Şartsız çocukların yanında olun"

Sınav dönemlerinde öğrencilerin çevresel baskı ve kaygıdan fazlasıyla etkilendiğini vurgulayan Albayrak Özçelik, "Çocukların akrabalarıyla olan telefon görüşmelerine olumlu yönde bakmıyorum. Yüzde 50 çalışma yüzde 50 oranında ise sınav anı ve stres yönetimidir. Çocuklarımız için dünyanın sonu değil emek veren herkes karşılığını alır. YKS, LGS gruplarında ruhsal gelişimler her şeyden önemlidir. Şartsız ve şartsız çocukların yanında olun. TYT ve AYT süreçleri içinde her şey geçerlidir. Çocukların yüreklerine dokunmak önemlidir. Mutlu çocuklarda serpiştirilen disiplin başarıyı getirir" diye konuştu.

Albayrak Özçelik, ailelerin tutumlarına değinerek, "Rutinleri bozmayın, aşırı olan koruyuculuktan kaçının, sürekli sınavlar üzerine konuşarak stres oluşturmayın. Olumlu yada olumsuz yönde kıyaslamalar yapmaktan kaçının" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel
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