Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (4) TUTUKLANDIÇanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, sevk edildiği... TUTUKLANDI Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'planlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Burak GEZEN- Doğan ZELOVA/ ÇANAKKALE, Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel Çanakkale Tokatspor Güncel Haberler

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