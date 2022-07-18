Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya: Bana komplo kuruldu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın, sevk edildiği mahkemede hakkında suçlamaları kabul etmeyip, kendisine komplo kurulduğunu söylediği öğrenildi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile bayram tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'in kanlar içerisinde buldu. İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi.