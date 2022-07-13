Eğitimci Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü (2)

GECE YARISINA KADAR YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Nazmi Arıkan ile şoförü Serif Eker'in cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayetin işlendiği çiftlik evine gelen Nazmi Arıkan ile şoför Şerif Eker'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayı duyarak çiftliğe gelen köylülerin de çok üzgün olduğu görüldü.

Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Salur köyünde ilkokul ve ortaokulu okudu. Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra sınıf öğretmeni oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği bölümünde okudu. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. 1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul'da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları'nı açtı.

Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), -