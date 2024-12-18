Eğitim ve Kültür Buluşması: Yentür'den Önemli Mesajlar

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'ni ziyaret ederek, kültür ve eğitim dünyasından birçok isimle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Yentür, eğitim ve kültürün ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek, eğitimin yalnızca okullarla sınırlı kalmaması gerektiğini, aile, toplum ve sosyal hayatın tüm alanlarında anlam bulduğunu ifade etti.

Yentür, öğretmenlerin de birer "değişim lideri" olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretimi sadece okullara, atfetmek büyük bir haksızlık olur. Eğitim, evde, okulda, sokakta, hayatın her alanında anlam kazanır. Bir çocuğun yetişmesinde anne babaların, öğretmenlerin, toplumun ve kültürel mirasımızı taşıyan tüm değerlerin büyük katkısı vardır. Kültürün taşıyıcısı öğretmendir. Güçlü, nitelikli ve adanmış bir öğretmen güçlü bir toplumun, güçlü bir milletin ve güçlü bir devletin temelidir."

"Türkçenin doğru, zengin ve etkili kullanılmasını sağlamak bizim önceliğimizdir"

Konuşmasında eğitimde yapılan yenilikleri de aktaran Yentür, dijital çağın zorluklarına rağmen çocukların dil becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti.

Murat Mücahit Yentür, "Geçtiğimiz yıldan bu yana açık uçlu soru modellerini uygulamaya başladık. Bu çocuklarımızın sadece ezbere dayalı değil, düşünce ve duygularını ifade ederek yazı yoluyla kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. Kalemin ve kelimenin gücünü yeniden keşfetmek, eğitimde Türkçenin doğru, zengin ve etkili kullanılmasını sağlamak bizim önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin toplumun öncüsü ve rehberi olduklarını vurgulayan Yentür, Nurettin Topçu gibi önemli isimlerin öğretmenlik anlayışını örnek vererek, "Nurettin Topçu, eğitimi sınıf ve mabetle özdeşleştiren, öğrencilerini adalet, merhamet ve gayrete yönlendiren bir anlayışın temsilcisiydi. Bugün bizler de çocuklarımızı iyiye, doğruya ve güzelliğe yönlendirmekle sorumluyuz. Öğretmenlik, sadece ders saatleriyle sınırlı bir meslek değildir, bir adanmışlık mesleğidir." değerlendirmesini yaptı.

"Kültürel mirasımızı, medeniyet değerlerimizi çocuklarımıza aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ise kültürel mirasın eğitimle buluşmasının öneminin altını çizerek, şunları söyledi:

"Eğitim ve kültür, birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki temel değerdir. Bugün burada bu iki alanı bir araya getirerek geleceğe güçlü bir adım atıyoruz. Kültürel mirasımızı, medeniyet değerlerimizi çocuklarımıza aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye Yazarlar Birliği olarak, eğitimle kültür arasında köprüler kurmak adına her türlü işbirliğine hazırız. Kalemi ve kelamı güçlü nesiller yetiştirmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, kıymetli İl Milli Eğitim Müdürümüz Yentür'e ziyaretleri ve kültürel alanda yürütülen çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kültür dünyamıza yaptıkları katkılar nedeniyle her zaman müteşekkiriz."

Program sonunda TYB ile kültürel çalışmaların eğitimle buluşturulmasına yönelik ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.