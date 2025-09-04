Eğitim Uçağının Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Pilot Berfu Hatipoğlu'nun Cenazesi Defnedildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Hatipoğlu'nun (31) cenazesi, Ödemiş ilçesindeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınması ve dua okunmasının ardından Hatipoğlu için Merkez Ulu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Öncel, MHP İlçe Başkanı Ceyhun Kınlı, Hatipoğlu'nun çalıştığı hava yolu şirketindeki iş arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Törende, baba Mustafa Hatipoğlu taziyeleri kabul etti. Kızının tabutunun başındaki resmine sarılıp öperek gözyaşı döktü.

Anne Dilek Hatipoğlu'nun da gözyaşı döktüğü ve ayakta güçlükle durabildiği görüldü.

Ağabeyi Ali Hatipoğlu da kız kardeşinin resmini öperek tabutunun başında bekledi.

Kılınan namazın ardından Hatipoğlu'nun cenazesi, Seyrekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Selçuk Efes Havalimanı'ndan dün eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düşmüş, ekipler, pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Hatipoğlu'nun, pilot olmak istediği, bu nedenle 3 aydır uçuş eğitimi aldığı öğrenilmişti.