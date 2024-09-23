Eğitim Uçağında Hayatını Kaybeden Pilot Adayı Emir Gülal Nalcı'nın İlk Uçuşu
2020 yılında ilk yalnız uçuşunu gerçekleştiren pilot adayı Emir Gülal Nalcı, Bursa'da düşen eğitim uçağında hayatını kaybetti. İlk uçuşunun ardından pilotlar tarafından havacılık geleneği olarak ıslatıldığı görüntüler ortaya çıktı.
HAYATINI KAYBEDEN PİLOT ADAYI EMİR GÜLAL NALCI, 2020 'DE İLK YALNIZ UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında öğretmen pilot Ünal Aster ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın, 17 Haziran 2020'de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde, ilk yalnız uçuşunu geçekleştirdikten sonra, havacılık geleneği olarak, pilotlar tarafından hortumla ıslatıldığı görüntüleri ortaya çıktı.