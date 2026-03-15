Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat: "Ardahan'da Öğretmene Saldıran Servis Şoförü Derhal Görevden Uzaklaştırılmalı"

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Ardahan'da görev yapan özel eğitim öğretmeninin okul bahçesinde nöbet görevini yerine getirirken bir servis şoförü tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramasının kabul edilemez olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişinin derhal görevden uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Ardahan'da görev yapan özel eğitim öğretmeninin, okul bahçesinde nöbet görevini yerine getirirken bir servis şoförü tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Olayın, öğrencileri okula getiren servis aracının geç kalması üzerine öğretmenin şoföre gecikme nedenini sormasıyla başladığını belirten Özat, söz konusu şahsın öğretmene ağır hakaretler ettiğini, ardından da fiziksel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Saldırı sırasında şoförün öğretmeni açık şekilde tehdit ettiğini de belirten Oğuz Özat, olayın servis aracındaki özel gereksinimli öğrencilerin gözleri önünde yaşanmasının ayrıca vahim bir durum olduğunu vurguladı.

Özat, yaşanan saldırının yalnızca bir öğretmene yönelik şiddet değil, aynı zamanda özel gereksinimli öğrencilerin psikolojisini ve okul ortamının güvenliğini de tehdit eden bir olay olduğunu ifade etti.

Öğretmenin söz konusu şahıs hakkında derhal şikayette bulunduğunu, buna rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilgili kişinin aynı okulda görevine devam ettirildiğini aktaran Özet, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Başkan Özat, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü göreve çağırarak, öğretmenlere yönelik şiddetin hiçbir şekilde tolere edilememesi ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin derhal görevden uzaklaştırılması gerektiğini kaydetti.

Eğitim Gücü Sen olarak üyelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Özat, öğretmenlere yönelik şiddetin karşısında kararlılıkla duracaklarını, gerekli görülmesi halinde bizzat Ardahan'a giderek süreci yerinde takip edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA