Eğitim Sendikaları, Okul Müdürünün Öldürülmesine Tepki Gösterdi

Eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

???????Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'na üye öğretmenler ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında yer aldığı grup, Alibeyköy Beste Sokak'taki olayın gerçekleştiği özel lisenin önünde toplandı.

"Artık yeter! Öğretmenlere yönelik şiddete ve öğretmenlerin katledilmesine hayır" yazılı pankart açan ve sloganlar atan öğretmenler, İbrahim Oktugan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesini kınadı.

Sendikalar adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan öğretmen Filiz Tiryaki, son zamanlarda okulların da şiddet atmosferi içerisinde darp, taciz, mobbing, yaralama ve öldürme olayları şeklindeki zincirleme trajedinin bir parçası haline geldiğini söyledi.

Tiryaki, öğretmenlik yaşamında toplumdaki cehaletle savaşmak, çocuklara kardeşlik ruhu kazandırmak ve kendisine emanet edilen öğrencilerini geleceğe hazırlamak gayreti içerisinde olan İbrahim Oktugan'ın görevi başındayken katledildiğini vurguladı.

Okullarda yaşanan bu tür şiddet olaylarına karşı önlem alınmasını istediklerini kaydeden Tiryaki, "Eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal önlemleri almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, basın açıklamasının ardından okulun önünden ayrıldı.