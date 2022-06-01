Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Karagöz'den Aladağ Tepkisi: "İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yargılanmaması Çok Ciddi Eksiklik" - Haberler

Haber: DİLAN KUTLU- Kamera: FATİH NAZIM EFE

Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Karagöz, Adana Aladağ'da Süleymancılara ait kaçak yurtta 11'i çocuk 12 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili davada verilen cezalara tepki gösterdi. O dönem Eğitim Sen Adana Şube Başkanlığı yaptığını belirten Karagöz, ihmali bulunan Adana ve Aladağ Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yargılanmamasının çok ciddi eksiklik olduğunu vurguladı. Karagöz, "Kamu yöneticileri tümüyle korunmuş, yurt yöneticileri kısmi olarak cezalandırılmıştır. Siyasal iktidara yakınlıkları üzerinden hak ettikleri cezaları almadıklarını düşünüyorum" dedi.

Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Karagöz, Aladağ'da 2016 yılında Süleymancılara ait kaçak yurtta 11'i çocuk 12 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili 18 kişinin yargılandığı davanın Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan istinaf duruşmasında 8 sanığa verilen 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasını değerlendirdi.

Yangının olduğu dönemde Eğitim Sen Adana Şube Başkanlığı görevinde bulunan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Karagöz, o günü şöyle anlattı:

"Saat 7.20 sıralarında bir yangının olduğu, çocukların yanarak öldüğü bilgisi bize geldi. Hızla komisyon oluşturduk. Ekip olarak hızla Aladağ'a yola çıktık. Sabaha karşı 2.20 sularında vardık. Halktan hiç kimseyi göremedik. Yoğun güvenlik tedbirlerinin, önlemlerinin alındığını askeri ve emniyete ait çok sayıda aracın bulunduğunu gördük."

"SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN SAVCILAR SÜREKLİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Etraflarının kolluk kuvvetlerince sarıldığını ve gözaltına alınarak emniyete götürüldüklerini, burada 2 saat bekletildiklerini anlatan Karagöz, şöyle konuştu:

"Aslında yurtta bir dizi ihmaller vardı. Ama en büyük ihmal yangın merdiveni kapısının o saatte kilitli olması, kurtulan çocuklarımızın da üçüncü kattan atlayarak kurtulduğu bilgisini ailelerinden öğrendik. Mahkeme süreçlerini de başından sonuna kadar takip ettik. Bu mahkeme süreçleri Adana Kozan ilçesinin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen bir dava süreciydi. Bu süreç içerisinde soruşturmayı yürüten savcıların, mahkeme heyetindeki hakimlerin sürekli değiştirildiğini, çocuklarımızın yanında olması gereken yargı makamının sürekli sanıkların lehine tutum aldıklarını gördük. Uzun süre tutuklu yargılanmadı, belki de olay mahallindeki birçok delil ortadan kaldırıldıktan sonra olayın failler gözaltına alındı."

"DAHA CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİYDİ"

Köy okullarının kapatılmasıyla birlikte ailelerin çocuklarını okutabilmek için cemaat yurtlarına mecbur bırakıldığını söyleyen Karagöz, "Yerel mahkemenin üzerindeki tahakküm nedeniyle istinaf mahkemelerinin bu cezayı artırarak vermesini kısmen olumlu olarak değerlendiriyoruz ama 11'i öğrenci toplam 12 kişinin yaşamını yitirdiği 22 öğrencimizin de sakat kaldığı bir davada bir daha benzer olayların yaşanmaması için daha caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"SİYASAL İKTİDARA YAKINLIKLARI ÜZERİNDEN HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALMADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Karagöz, "İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan bir yurtta o dönemin Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yargılanmaması çok ciddi eksikliktir. Kamu görevlileri orada tümüyle korunmuş, yurt çalışanı ve yurt yönetim kurulu üyeleri kısmi olarak cezalandırılmıştır. Bunlar aslında Süleymancıların siyasal iktidara yakınlıkları üzerinden hak ettikleri cezaları almadıklarını düşünüyorum ben" ifadelerini kullandı.

ANKA / Güncel