Eğitim-Sen Ödemiş Temsilcisi Tayfun Bengi: "Kamu Çalışanları İradeleri Dışında AKP'ye Üye Yapılıyor" - Haberler

Eğitim-Sen Ödemiş Temsilcisi Tayfun Bengi, ilçede evrakta sahtecilik yapılarak kamu görevlilerinin iradeleri dışında AKP'ye üye yapıldığını tespit ettiklerini söyledi. Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların siyasi partilere üye olmasının yasak olduğuna dikkat çeken Bengi, "Bu durumun acilen açıklanmasını, suçluların tespit edilmesini ve kendi iradeleri dışında üye yapılmış tüm üyelerimizin üyeliklerinin silinmesini istiyoruz" dedi.

Eğitim-Sen Ödemiş Temsilcisi Tayfun Bengi, ilçede kamu çalışanları ve vatandaşların bilgileri ve onayları olmadan sahtecilik yapılarak AKP'ye üye yapılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bengi, şunları söyledi:

"ÖDEMİŞ'TE EVRAKTA SAHTECİLİK OLAYIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Ödemiş'te evrakta sahtecilik olayıyla karşı karşıya olduğumuzu duyurmak için toplandık. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızın dikkati üzerine yapılan araştırmada içinde öğretmen üyelerimizin de bulunduğu çok sayıda kamu görevlisinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye yapıldığını öğrendik.

"E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILAN SORGULAMADA BİRÇOK KİŞİ ÜYE YAPILDIĞINI GÖRDÜ"

E-devlet üstünden yaptığı inceleme üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kaydının bulunduğunu gören sendika üyesi arkadaşımız, parti üyeliği ile ilgili bilgiyi dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada paylaşınca birçok arkadaşımız da e-devlet üstünden sorgulama yaptı. Sosyal medyadaki bu paylaşımların ardından başka insanlar da e-devletten kendilerinin de üye yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye başladılar. Bunun üzerine birçok kişi kendi iradesi dışında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye yapıldığını gördü.

"ŞU ANA KADAR 20 ÜYEMİZ ÜYE YAPILDI"

Bize gelen bilgilere göre şu ana kadar 20 kadar üyemizin iradeleri ve bilgileri dışında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye yapıldığını öğrendik. Elimizde parti üyeliği ile ilgili ekran görüntüleri mevcuttur. Ödemiş'in yanı sıra basından da öğrendiğimiz kadarıyla yurdun başka illerinde de Eğitim ve Bilim Emekçisi Sendikası ( Eğitim Sen ) üyesi öğretmenlerin AKP'ye üye yapıldığı anlaşıldı. Bu irade ve bilgi dışı üyelik konusu, parti il merkezlerine ve meclis gündemine taşınırken, Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul da konuya ilişkin çalışma yürüttüklerini söyledi. Hemen söyleyelim ki yapılan işlem, hem kişilik haklarına saygısızlık hem evrakta sahtecilik hem de kişisel bilgilerin yasadışı yollarla edinilip paylaşılması suçuna girmektedir. Bunun ileride doğuracağı hukuki sorumlulukları da vardır. Memurluk kanununu da hatırlarsak, üyelerimizle ilgili yapılan işlemlerin suç olduğunu hatırlatmak isteriz. Parti üyeliği, ilgili devlet memurunu memurluktan çıkarmaya kadar götürebilir.

"MEMURLARIN SİYASİ PARTİLERE ÜYE OLMASI KANUNU'NA GÖRE YASAK"

Memurların siyasi partilere üye olmasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yasak olduğunu hatırlarsak, bu işlemlerin nasıl yapıldığı üye olduğu iddia edilen kişi olmadan nasıl kabul edildiği konusunda ilgili parti yöneticilerinden de ikna edici bir açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz. Anlaşıldığı kadarıyla gizli kalması gereken kişisel bilgilerimiz yasadışı bir şekilde edinilip yerimize imza atılmış. İmza taklidi evrakta sahteciliktir ve ağır bir suçtur. Bilgilere nasıl ulaşılmış, bunun tespitini yapmak adli mercilere kalıyor. Formu bizim adımıza kim doldurmuş şu an bilmiyoruz. Hepimiz kişisel verilerimizin ne kadar güvende olduğunu bir kez daha düşünmeliyiz. Bu durumun acilen açıklanmasını, suçluların tespit edilmesini ve kendi iradeleri dışında üye yapılmış tüm üyelerimizin üyeliklerinin silinmesini istiyoruz."

rinin silinmesini istiyoruz."

ANKA / Güncel