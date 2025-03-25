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Eğitim Sen Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen'in üniversite öğrencilerinin boykot çağrısına destek vererek 'bir günlük hizmet üretmeme' kararı almasından dolayı re'sen soruşturma başlattı. Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve sosyal medya kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan işlem yapılacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencilerinin boykot çağrısına destek vererek, "bir günlük hizmet üretmeme" kararı alan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) yetkilileri hakkında re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24 Mart 2025 tarihinde Eğitim Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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