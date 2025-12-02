Eğitim Sen, Mesem'i Protesto Ederken Gözaltına Alınan Öğrencilerin Serbest Bırakılmasını İstedi

(ANKARA) - Eğitim Sen, MESEM uygulamasını protesto ederken gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılmalarını istedi.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi" adlı çalıştayda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik olarak MESEM'lerde yaşanan iş cinayetlerine ve ölümlere dikkat çekmek isteyen 14 öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öğrencilerin tek amacının çocuk işçiliğini meşrulaştıran ve denetimsizlik sonucu ölümlere davetiye çıkaran MESEM sistemindeki tehlikelere dikkat çekmek olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi MESEM'ler, öğrencileri ucuz iş gücü olarak görme anlayışının bir sonucu olarak, yeterli iş güvenliği önlemleri alınmayan ve denetimsiz kalan atölye ve işletmelerde gencecik hayatların son bulmasına neden olmaktadır.

Yaşanan her ölümün sorumlusu, kuşkusuz MESEM uygulamasını hayata geçiren, görev ve sorumluluğu gereği bu sistemi denetlemesi gerekenlerdir. Mesleki eğitim adı altında çocukların hayatını tehlikeye atan bu uygulamaya karşı çıkanların sesinin kısılması, demokratik tepkilerin gözaltılar ile engellenmesi kabul edilemez.

MESEM uygulaması daha fazla çocuk hayatını kaybetmeden durdurulmalı, çocuk işçiliği yerine, güvenli ve nitelikli bir mesleki eğitim anlayışıyla yeniden düzenlenmelidir. Müdahale edilmesi gereken yaşanan ölümlerin hesabını soran öğrenciler değil, MESEM'lerde yaşanan iş cinayetleridir.

Gerçekleri dile getirdiği için gözaltına alınan 14 öğrenci, derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdır. Seslerini yükseltmek, tepkilerini demokratik yollarla göstermek en doğal haklarıdır. Öğrencilerin susturulmaya çalışılması, sistemin sorunlarını örtme çabasından başka bir şey değildir. Eğitim Sen olarak haksız yere gözaltına alınan tüm öğrencilerimizin yanındayız ve serbest bırakılmalarını talep ediyoruz."