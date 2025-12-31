Eğitim-Sen: Suriye'de Alevilere Yönelik Saldırılar Derhal Durdurulmalıdır

(ANKARA) - Eğitim-Sen, Suriye'de özellikle Alevi yerleşim bölgelerinde sivilleri hedef alan saldırıların durdurulmasını isteyerek, "Bu katliamların sürmesine göz yuman, fiili durumu kabullenen ve siyasi ajandaları uğruna sessiz kalan uluslararası ve bölgesel aktörler de bu suçların dolaylı sorumlularıdır. Sessizlik tarafsızlık değil, suça ortaklıktır" açıklamasını yaptı.

Eğitim-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, çocukların, kadınların ve sivillerin doğrudan hedef alındığı saldırıların sistematik bir şiddet pratiği olduğu vurgulandı.

Suriye'deki duruma değinilen açıklamada, yaklaşık bir yıl önce siyasal ve idari yapının fiilen HTŞ'nin kontrolüne bırakıldığı, ancak başkent Şam dahil ülke genelinde halkın güvenliğini sağlayacak, hukuka dayalı ve kapsayıcı bir yönetimin kurulamadığı ifade edildi. Devlet aygıtının yerini silahlı grupların ve keyfi uygulamaların aldığına dikkat çekilen açıklamada, sivillerin tamamen korumasız bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HTŞ'nin hakim olduğu alanlarda Aleviler başta olmak üzere farklı inanç ve kimliklere sahip topluluklar, yalnızca var oldukları için hedef alınmaktadır. Yaşama hakkı, inanç özgürlüğü, ifade ve örgütlenme hakkı fiilen ortadan kaldırılmış; kadınlar ve çocuklar bu saldırıların en ağır mağdurları haline getirilmiştir. Sivillerin hedef alınması, zorla yerinden etmeler ve infazlar uluslararası insancıl hukukun ve evrensel insan hakları normlarının açık ve ağır ihlalidir."

"Bölgesel pazarlıklar ve iktidar hesapları uğruna sivillerin yaşam hakkının feda edilmesi kabul edilemez"

Açıklamada, yalnızca Suriye'deki fiili yönetimin değil, bu tabloyu görmezden gelen küresel ve bölgesel güçlerin de sorumluluk taşıdığına dikkat çekilerek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Orta Doğu politikaları ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin savaş ve işgal merkezli yaklaşımının, Suriye'deki mezhepsel şiddeti görünmez kıldığı vurgulandı. Komşu ülke rejimlerinin sessizliğinin ve kimi durumlarda fiili duruma zemin hazırlayan tutumlarının HTŞ'nin meşruiyet alanını genişlettiği belirtilen açıklamada, "Bölgesel pazarlıklar ve iktidar hesapları uğruna sivillerin yaşam hakkının feda edilmesi kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel insan hakları örgütlerine çağrıda bulunularak, Suriye'de rejim kontrolündeki bölgelerde yaşanan katliamların bağımsız ve şeffaf uluslararası soruşturmalara konu edilmesi istendi. Açıklamada, sivillerin korunması için etkin izleme ve müdahale mekanizmalarının derhal devreye sokulması gerektiği vurgulandı.

Kadınlara ve çocuklara yönelik suçların özel olarak ele alınması ve sorumlular hakkında uluslararası yargı süreçlerinin işletilmesi çağrısı yapılan açıklamada, Eğitim-Sen, kalıcı ve adil bir barışın mezhepçi rejimler ve silahlı tahakkümle değil; halkların eşitliği, inanç özgürlüğü ve çoğulculuk temelinde mümkün olacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Buradan açık ve net biçimde ifade ediyoruz: mevcut rejim, kontrolü altındaki bölgelerde Alevilere ve tüm sivil halka yönelik saldırıları derhal durdurmakla yükümlüdür. Ancak bu katliamların sürmesine göz yuman, fiili durumu kabullenen ve siyasi ajandaları uğruna sessiz kalan uluslararası ve bölgesel aktörler de bu suçların dolaylı sorumlularıdır. Sessizlik, tarafsızlık değil; suça ortaklıktır" ifadelerine yer verildi.