Eğitim Sen: "İdari Kararlarla Eğitime Ara Verilen İllerde Öğretmenlerin Ücret Kaybı Yaşamasını Kabul Etmiyoruz"

(ANKARA) - Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen illerde öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ve nöbet görevlerine ilişkin ücretlerin geri istenmesinin hakkaniyete açıkça aykırı olduğu vurgulanarak, "İdari kararlarla eğitime ara verilen hiçbir ilde, hiçbir eğitim ve bilim emekçisinin ücret kaybı yaşamasını kabul etmiyoruz. Olağanüstü hava koşullarının ve idari tatil kararlarının sorumluluğu eğitim emekçilerine yüklenemez. Ek ders ve nöbet ücretlerinin geri istenmesi derhal durdurulmalı; kesinti yapılan tüm ödemeler eksiksiz biçimde iade edilmelidir" ifadesi kullanıldı.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftadan itibaren ülkenin kuzey ve doğusu başta olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle idari kararlarla birçok ilde eğitime ara verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Bu karar, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin yaşam hakkı ve güvenliği gözetilerek alınmış zorunlu ve kamusal bir tedbirdir. Ancak bu olağanüstü koşullar gerekçe gösterilerek; ek ders karşılığı çalışan ücretli öğretmenlerden, tatil ilan edilen günlere ait ek ders ücretlerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden ise nöbet görevlerine ilişkin ücretlerin geri istenmesi, hakkaniyete ve emeğin korunması ilkesine açıkça aykırıdır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitime ara verilmesi, öğretmenlerin iradesiyle değil, idarenin aldığı bağlayıcı kararlarla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu sürecin bedelinin zaten güvencesiz koşullarda çalışan ücretli öğretmenlere ya da emeğinin karşılığını ek ödemelerle almaya çalışan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ödetilmesi kabul edilemez.

"Nöbet ücretlerinin geri talep edilmesi öğretmenleri cezalandıran bir uygulamadır"

Ücretli öğretmenlerden ek ders ücretlerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden ise nöbet ücretlerinin geri talep edilmesi, emek sömürüsünü derinleştiren ve öğretmenleri cezalandıran bir uygulamadır. Ülke genelinde resmi tatil olan 1 Ocak ve ardından idari takdirle yapılan kar tatili dolayısıyla ücretli öğretmenlerin bu günlerin ücretlerini iade etmesi zaten kölelik koşullarında, güvencesiz çalışan ve asgari ücret bile ödenmeyen ücretli öğretmenlerin koşullarını zorlayacak, mağduriyetleri derinleştirecektir. Oysaki idarenin yapması gereken ücretleri geri istemek değil, tüm eğitim emekçilerinin kadrolu, güvenceli istihdam ile emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır.

Eğitim Sen olarak açık ve net biçimde ifade ediyoruz: İdari kararlarla eğitime ara verilen hiçbir ilde, hiçbir eğitim ve bilim emekçisinin ücret kaybı yaşamasını kabul etmiyoruz. Olağanüstü hava koşullarının ve idari tatil kararlarının sorumluluğu eğitim emekçilerine yüklenemez. Ek ders ve nöbet ücretlerinin geri istenmesi derhal durdurulmalı; kesinti yapılan tüm ödemeler eksiksiz biçimde iade edilmelidir. Eğitim Sen, eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını savunmaya devam edecektir. Hiçbir öğretmen, kendi iradesi dışında alınan kararların bedelini ödemek zorunda değildir. Bu hukuksuz uygulamalardan derhal vazgeçilmesini talep ediyor; tüm eğitim ve bilim emekçilerini haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz."