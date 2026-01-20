Haberler

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Özat: "Akademideki Öğretmenler Barınma, Geçim ve Askerlik Tecili Belirsizliği Yaşıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Milli Eğitim Akademisi'ne katılacak öğretmenlerin barınma ve askerlik tecili konusunda yaşadığı belirsizlikleri dile getirerek, büyükşehirlerde düşük maaşlarla akademik eğitim almanın mümkün olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Milli Eğitim Akademisi'ne katılacak öğretmenlerin barınma, geçim ve askerlik tecil süreçlerine ilişkin yaşadığı belirsizliklere dikkat çekerek, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde 30-32 bin lira maaşla akademi eğitimi almanın mümkün olmadığını belirtti. Sendikanın süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Özat, mağduriyet yaşanmaması için tüm girişimleri sürdüreceklerini kaydetti.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Milli Eğitim Akademisi'ne katılacak yaklaşık 10 bin öğretmenden sendikaya yoğun başvuru geldiğini belirterek, öğretmenlerin özellikle barınma, geçim ve askerlik konularında ciddi belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde 30–32 bin lira maaşla akademi eğitimi almanın mümkün olmadığını vurgulayan Özat, bu durumun öğretmenler açısından açık bir mağduriyet yarattığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile konuyla ilgili sürekli görüşmeler yürütüldüğünü aktaran Özat, öğretmenlerin barınma sorununa çözüm olarak öğretmenevleri ile farklı bakanlıklara ait konukevlerinin ücretsiz tahsis edilmesi yönünde öneriler sunduklarını, Bakanlık yetkililerinin ise konuya ilişkin çalışma yaptıklarını ilettiğini söyledi. Askerlik tecili konusunda da Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Özat, yüksek lisans ve doktora benzeri bir modelle askerlik ertelemesi ya da ileri tarihe alınmasına yönelik taleplerin gündemde olduğunu kaydetti. Eğitim Gücü Sen'in süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Başkan Özat, öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için tüm girişimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
İstanbul'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan

Üç büyüklerde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan