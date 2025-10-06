Haberler

Eğitim Kurumuna Pompalı Tüfekle Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde özel bir eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş açan şüpheli O.G., kıskançlık nedeniyle olayın gerçekleştirildiğini itiraf ederek, kısa sürede yakalandı.

SAMSUN'un Atakum ilçesindeki özel bir eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki özel bir eğitim kurumunda meydana geldi. İddiaya göre kapalı olan özel bir eğitim kurumunun önüne gelen şüpheli, pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde, iş yerinin camı ve kapısına saçma isabet ettiği tespit edildi. Polisin yaptığı soruşturmada şüphelinin O.G. (35) olduğu tespit edildi. Şüpheli O.G., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi.

Şüphelinin sorgulamasında eğitim kurumunda çalışan ve kısa süre önce ayrıldığı kız arkadaşını kıskanması sebebiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
