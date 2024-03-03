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Eğitim-İş Üyeleri 3 Mart Devrim Yasaları'nın 100. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yılında, Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek Anıtkabir'i ziyaret etti. Eğitim- İş genel başkanı Kadem Özbay, cumhuriyetin kurumlarında oturanların bu devrim yasalarına sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yılında, Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek Anıtkabir'i ziyaret etti. Eğitim- İş genel başkanı Kadem Özbay, "Bugün bu devrim yasalarına sahip çıkması gereken, cumhuriyetin kurumlarında cumhuriyetin imkanları ile oturanlardır. Ancak ne yazık ki, sokaklarda hilafet çağrısına müsaade edenler onların yürüyüşlerine kol kanat gerenler, bugün cumhuriyetin 100 yılında Tandoğan mitingine engel olmak istemişlerdir" dedi.

Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yılında, Tandoğan Meydanı'nda bir araya geldi. Eğitimciler burada yaptıkları açıklamanın ardından Anıtkabir'e yürüdü. "Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz", "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attı.

Eğitim- İş Genel Başkanı Özbay şunları söyledi:

"Bugün üç devrim yasasının yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan devrim yasalarının yüzüncü yıldönümü. Bugün bu devrim yasalarına sahip çıkması gereken cumhuriyetin kurumlarında, cumhuriyetin imkanları ile oturanlardır. Ancak ne yazık ki sokaklarda hilafet çağrısına müsaade edenler, onların yürüyüşlerine kol kanat gerenler bugün cumhuriyetin 100. yılında Tandoğan mitingine engel olmak istemişlerdir. Ama bizi bu engellerle asla yıldıramayacaklar. Cumhuriyet hem herkesindir hem de hiç kimsenindir. Yani cumhuriyetin içerisinde cumhuriyetin imkanları ile bir yere oturan kişi ben her şeyi yapıyorum diyemez. Cumhuriyetçilik, Atatürkçülük seçim zamanları geldiğinde arkanıza Atatürk resmi alarak açıklama yapan bir Bakanlıkla olmaz. Cumhuriyetçiliğin olduğu yerde hilafet olmaz. Şeriat olmaz. Tek adam olmaz. Cumhuriyetçilere yol kapatan bakan da olmaz. Vali de olmaz, Cumhurbaşkanı da olmaz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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