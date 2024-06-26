Eğitim-İş Sendikası, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Fişleme Talimatına Tepki Gösterdi

(ANKARA) - Eğitim-İş Sendikası, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul müdürlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ilgili "ideolojik saplantılarla hazırlanan metinlere geçit verilmemesi" talimatı içeren mesajına tepki gösterdi. Açıklamada, "Milli Eğitim Müdürlükleri istihbarat merkezleri, okul yöneticileri de istihbarat elemanları değildir. Talep ettiğiniz şeyin adı alenen fişlemedir ve hukuk dışıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni eleştirmek, eksikliklerine ve yanlışlarına dikkati çekmek suç değildir" denildi.

Eğitim- İş Sendikası, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ilgili okul müdürleriyle paylaştığı ileri sürülen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile alakalı seminer döneminde yapılacak çalışmaları provoke etmek amacıyla bazı kesimlerin hazır metinler yazdığı ya da bu konuda öğretmenleri yönlendirdiğine dair bilgiler var. Okul müdürlerimizin sisteme girecek formlar konusunda dikkatli ve titiz davranmaları, ideolojik saplantılarla hazırlanan metinlere geçit vermemeleri konusunda gerekli tedbiri almalarını, sisteme girilecek her formun okul müdürlüklerince dosyalanması ve gerektiğinde ilçe müdürlüklerimize gönderilmesi hususunu rica ederim" mesajıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Biliyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimin bileşenlerine hiç danışmadan hazırladığı gerici müfredatı, 'Dostlar alışverişte görsün' tadında itirazları almak için askıya çıkararak, demokratik bir maske takmasının hemen sonrasında, milli eğitim il müdürlükleri eğitimin nasıl tek sesli bir şekilde yönetilmek istendiğini ortaya koymaya başlamıştır. Açıkça söylemek gerekir ki bu yarış da bugün itibarıyla Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü açık ara öne geçmiştir. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda seminer dönemine yönelik bazı kesimlerin provokatif metinler hazırladığı duyumu aldıkları belirtilmiş, okul müdürlerinden sisteme girecek formlar konusunda titiz davranılması istenmiştir. Aynı yazıda ideolojik saplantılarla hazırlanan metinlerle ilgili gerekli tedbirin alınması ve okul müdürlerinin gerektiğinde böyle formları dosyalayarak ilçe müdürlüklerine yollaması talimatı verilmiştir.

Şimdi biz bu yazının analizini yapalım:

'Provokatif metinler', Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli denen eğitimi gericileştirdiği, bilimsellikten uzaklaştırdığı, Atatürk ve Cumhuriyet konularının azaltıldığı için eleştiren metinler kastedilmektedir. 'Bazı kesimler' denerek karanlık imalarda bulunulan yerde, eğitim sisteminin iyileşmesi için sözünü sakınmayan eğitim emekçileri ve eğitim sendikaları kastedilmektedir. İl Milli Eğitim Müdürü'nün 'ideolojik saplantılı' olarak tarif ettiği ise eğitim konusunda iktidar gibi düşünmeyen, eğitimin laik, bilimsel, adil ve kamusal olması gerektiğini savunan aydın fikirli eğitim emekçileridir. Yazıda okul müdürlerine böyle metinlere karşı gereğini yapma ve böyle metinleri dosyalayıp ilçe müdürlüklere yollama talimatı ise şu demektir: Aydın eğitimcileri fişleyin. Onlar hakkında dosya tutup ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollayın ki biz de gereğini yapalım. Eğitim-İş olarak buradan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şaşıracağı bazı bilgiler vermek isteriz:

Milli Eğitim Müdürlükleri istihbarat merkezleri, okul yöneticileri de istihbarat elemanları değildir. Talep ettiğiniz şeyin adı alenen fişlemedir ve hukuk dışıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni eleştirmek, eksikliklerine ve yanlışlarına dikkati çekmek suç değildir. ve son olarak gücünü Başöğretmeninden aldığı emanete sahip çıkmanın gururundan alan eğitim emekçilerini korkutmak, yıldırmak, sindirmek için fişlemeleriniz de siz de yeterli değilsiniz. O yüzden size tavsiyemiz yol yakınken görevinizden istifa etmeniz. Eğitimi, eğitimcilere ve karşıt fikirleri düşmanca görmeyen zihinlere bırakabilirsiniz."