Eğitim İş İzmir 3 No'lu Şube Memur Maaşlarını Protesto Etti.

Eğitim-İş İzmir 3 No'lu Şube üyeleri bugün Karşıyaka'da memur maaşlarını ve yapılan zamları protesto etti. Eğitim İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Sevda Ketenci, "TÜİK’in yalancı enflasyon rakamları, sarı sendikaların iktidarı memnun etmeye endeksli tavrı ve iktidarın emek düşmanı bakış açısıyla şekillenen 7. Dönem Toplu Sözleşme müsameresinde, perde yine yoksullukla kapanmıştır. Belirlenen zam teklifi, hem bugünün gerçek enflasyon rakamlarının, hem de Merkez Bankası’nın önümüzdeki yıl için açıkladığı ve yine kim bilir kaç kez revize ederek yukarıya çekeceği iyimser enflasyon rakamlarının dahi altında kalmıştır. Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz: Buna boyun eğmeyeceğiz. İnsani çalışma şartları ve insani ücretlere kavuşana kadar eylemlilik sürecimizi giderek artırıyoruz" dedi.

Eğitim-İş İzmir 3 No'lu Şube üyeleri bugün Karşıyaka'da memur maaşlarını ve yapılan zamları protesto etti. Eğitim İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Sevda Ketenci, "TÜİK'in yalancı enflasyon rakamları, sarı sendikaların iktidarı memnun etmeye endeksli tavrı ve iktidarın emek düşmanı bakış açısıyla şekillenen 7. Dönem Toplu Sözleşme müsameresinde, perde yine yoksullukla kapanmıştır. Belirlenen zam teklifi, hem bugünün gerçek enflasyon rakamlarının, hem de Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıl için açıkladığı ve yine kim bilir kaç kez revize ederek yukarıya çekeceği iyimser enflasyon rakamlarının dahi altında kalmıştır. Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz: Buna boyun eğmeyeceğiz. İnsani çalışma şartları ve insani ücretlere kavuşana kadar eylemlilik sürecimizi giderek artırıyoruz" dedi.

Eğitim-İş İzmir 3 No'lu Şube üyeleri bugün İzmir Karşıyaka'da, "Barınamıyoruz, Geçinemiyoruz, Yaşayamıyoruz" sloganıyla enflasyonun altında kalan memur maaşlarını protesto etti. Eğitim İş İzmir 3 No'lu Şube üyeleri adına açıklama yapan Şube Başkanı Sevda Ketenci, şunları söyledi:

"Bugün burada eğitim emekçilerinin terk edildiği sefaleti, nasıl nefes alamaz hale getirildiğini göstermek için bir aradayız. Senede bir gün, öğretmenler gününde, öğretmene övgü düzenlerin senin 364 günü öğretmene nasıl çalışma koşullarını, nasıl insani olmayan ücretleri reva gördüğünü anlatmak için buradayız. Bugün yokuş aşağıya yuvarlanan ülke ekonomisine rağmen, tozpembe tablo çizmeye çalışanlara karşı 'Barınamıyoruz, Geçinemiyoruz, Yaşayamıyoruz' demek için buradayız.

"EMEĞİN ONURUNU İKTİDARIN BİR 'AFERİNİNE' SATAN SARI SENDİKALAR, EMEKÇİNİN HAKKINI SAVUNAMAZ"

Bilindiği üzere; TÜİK'in yalancı enflasyon rakamları, sarı sendikaların iktidarı memnun etmeye endeksli tavrı ve iktidarın emek düşmanı bakış açısıyla şekillenen 7. Dönem Toplu Sözleşme müsameresinde, perde yine yoksullukla kapanmıştır. Belirlenen zam teklifi, hem bugünün gerçek enflasyon rakamlarının, hem de Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıl için açıkladığı ve yine kim bilir kaç kez revize ederek yukarıya çekeceği iyimser enflasyon rakamlarının dahi altında kalmıştır. Onca büyük laf, onca vaat, onca beklentinin ardından bu sürecin sonunda yine hükümetin utanç verici zam teklifinin kabul edilmesi, ortada alın terimiz için bir görüşme değil bir dayatma olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Daha önceki TİS süreçlerinden miras kalan birçok kazanım, yeniymiş gibi makyajlanıp önümüze konmuştur. Bir kez daha öğrendik: Emeğin onurunu iktidarın bir 'aferinine' satan sarı sendikalar, emekçinin hakkını savunmaz.

"BİZİM ÖĞRENCİLERİMİZE LAİK, BİLİMSEL EĞİTİM VERME HAKKIMIZI ÇALDILAR"

Gerçekleri çarpıtma enstitüsü gibi çalışan TÜİK'in ve hükümetin noteri gibi çalışan Kamu Hakem Heyeti'nin yapısındaki çarpıklık söz konusuyken, hileli maçta adil sonuç olmaz. Memur ve memur emeklisi için açlık sınırına düşmek anlamına gelen, kamuda işçi-memur arasındaki ücret makasını ters orantıya sokan, seçimden seçime hatırlanan ve vadedilen haklarımızı görmezden gelen bu sonuç tüm kamu emekçileri gibi, geleceğin mimarı olan eğitim emekçileri açısından da bir utanç tablosudur. Şimdi bizden susmamızı bekliyorlar. Bizim insani koşullarda çalışma hakkımızı çaldılar, bizim evimize göğsümüzü kabartarak, sınıflarımıza sadece derslerimizi düşünerek girme hakkımızı çaldılar. Bizim yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi çaldılar. Bizim ay sonunu bekleme halimizi, bitmeyen bir karakışa çevirdiler. Bizim öğrencilerimize laik, bilimsel eğitim verme hakkımızı çaldılar.

"EĞİTİM EMEKÇİSİNİN HAKSIZLIK KARŞISINDA NASIL SUSMAYACAĞINI, NASIL DERS VERECEĞİNİ GÖSTERECEĞİZ"

Kendi yarattığı ve 20 yıldır uyguladığı torpil mekanizması olan mülakatı, kaldırmayı seçim vaadi haline getirerek tarihe geçmişlerdi, şimdi bu sözlerini de tutmayacaklarını ilan ettiler. Bin odalı sarayın ışıkları kapandığında sadece birkaç ay sonra bile eğitimin birçok sorununu çözmek için kaynak ortaya çıkabilecekken eğitimden, eğitim emekçisinden yani gelecekten çalanlara, eğitim emekçisinin haksızlık karşısında nasıl susmayacağını, nasıl ders vereceğini göstereceğiz. AKP iktidara geldiğinde öğretmen olan eğitim emekçisinin bugün eline geçen aylık ücret, 22 bin lira civarındadır. Yani 20 yıl emek veren bir öğretmen, bugün kamuda belirlenen en düşük ücretin sadece çok az üstünde bir ücret almakta, emeği değersizleştirilmektedir. Kadrolaşma, mobbing, haksız soruşturmalar eğitimde kol gezmekte, birçok mesleki hakkımız da sistemsel olarak gasp edilmektedir. Bıçak kemiğe dayanmakla kalmamış, kesmeye başlamıştır.

"İNSANİ ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ÜCRETLERE KAVUŞANA KADAR EYLEMLİLİK SÜRECİMİZİ GİDEREK ARTIRIYORUZ"

Ülkenin her alanını sarmalayan gerici, antidemokratik tavır, eğitimi de sarmalamıştır. Mesleki itibarımız, demokratik hak ve taleplerimiz, çocuklarımızın laik, bilimsel, demokratik, parasız ve eşit eğitim hakkı için mücadelemiz ve sesimizi büyütüyoruz. Mesleğimizin onuruna ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim hakkına sahip çıkıyoruz. Dernek ve vakıf maskesi takan gerici yapılarla imzalanan protokoller; eğitim bilimine, pedagojiye, laik ve bilimsel eğitime taban tabana zıt, eğitim ve öğretim birliğine ve yasalarımıza açıkça aykırı olan ÇEDES ve benzeri projelere karşı 'çocukları korumak vatanı korumaktır' şiarıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz: Buna boyun eğmeyeceğiz. İnsani çalışma şartları ve insani ücretlere kavuşana kadar eylemlilik sürecimizi giderek artırıyoruz. 4 Kasım'da Konya ve Kocaeli, 11 Kasım'da Ordu ve Aydın, 18 Kasım'da Tekirdağ ve Van merkezli bölge eylemleri düzenleyeceğiz. Öğretmenler Günü'nü ise kutlamıyoruz ve riyakarca kutlamaları kabul etmiyoruz. O gün üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacak ve Başöğretmenimize şükranlarımızı sunacağız. 25 Kasım'da Başkent'te düzenleyeceğimiz büyük buluşmamızda ise Fakir Baykurt'un yoldaşları olarak el açmayacak, ders vereceğiz."