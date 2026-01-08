Eğitim-İş'in X Hesabına Erişim Engeli Getirildi

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, sendikanın resmi sosyal medya hesaplarından biri olan "@egitimis" adlı X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildiğini bildirdi. Özbay, erişim engelinin hukuki dayanağının sendikaya bildirilmediğini belirterek, kararın ifade özgürlüğüne ve sendikal haklara açık bir müdahale olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Özbay, söz konusu erişim engelinin, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda uygulandığının öğrenildiğini ancak X platformu veya herhangi bir kamu kurumu tarafından, kararın kapsamı ve gerekçesinin Eğitim-İş'e resmi olarak tebliğ edilmediğini kaydetti.

Erişim engelinin, 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin yıl dönümünde yapılan anma paylaşımlarının gerekçe gösterilerek uygulandığını ifade eden Özbay, kamuoyunun ortak hafızasında yer alan tarihsel bir anmanın suç olarak değerlendirilmesinin hukuki değil, siyasal bir tercih olduğunu savundu.

Erişim engelinin yalnızca söz konusu anma paylaşımlarını değil, sendikanın eğitimin piyasalaştırılmasına, liyakatsizliğe, gericiliğe ve emeğin değersizleştirilmesine karşı yaptığı açıklamaları hedef aldığını belirten Özbay, alınan kararın, ifade özgürlüğü ve sendikal faaliyet alanına doğrudan bir müdahale niteliği taşıdığını ifade etti.

"Darağacında bile 'Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye' diye haykıran Deniz Gezmiş mi teröristtir?"

Sendika Genel Başkanı Kadem Özbay, şunları kaydetti:

"Eğitim-İş; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyetin laik, bilimsel, kamusal eğitim anlayışını ve kazanımlarını savunan bir sendikadır. Bu ülkenin bağımsızlığını, tam egemenliğini ve Cumhuriyet değerlerini savunmak; bizim için bir tercih değil, tarihsel ve sendikal bir sorumluluktur.

Öncülük ettiği en önemli eylemlerden biri Samsun'dan Ankara'ya düzenlenen, elinde Türk bayrağıyla 'Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü' olan; kısacık ömrüne bir antiemperyalist mücadele destanı sığdıran ve dimdik gittiği darağacında bile 'Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye' diye haykıran Deniz Gezmiş mi teröristtir?

Terörist görmek isteyenler; Deniz Gezmiş'e değil, bu ülkede elini kolunu sallayarak dolaşabilen IŞİD artıklarıyla, 'ne istedilerse verildiği' için palazlanıp darbeye kalkışan FETÖ yapılanmalarıyla, anayasal düzeni hedef alarak şeriat devleti kurma hayaliyle örgütlenen tarikat ve cemaatlerle yüzleşmelidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 6. Filo'ya karşı yürüttükleri mücadele Türkiye'nin bağımsızlığına yönelmiş emperyalist kuşatmaya karşı açık bir itirazdır. Bugün Ortadoğu'da yaşananlar, Filistin halkına yönelik açık saldırılar ve emperyalist güçlerin bölgeyi kan gölüne çeviren politikaları ortadayken; Denizlerin Filistin mücadelesinin ve antiemperyalist çizgisinin ne kadar haklı ve tarihsel olduğu bir kez daha görülmektedir."

Türkiye'de ilk kez bir sendikanın resmi sosyal medya hesabının bu şekilde erişime engellendiğine dikkat çeken Özbay, bu uygulamanın yalnızca Eğitim-İş'e değil, tüm sendikal harekete ve demokratik kamuoyuna yönelik bir gözdağı niteliği taşıdığını belirtti.