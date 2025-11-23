Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat'tan Öğretmenlerin Zorlu Koşulları Üzerine Açıklamalar

(İSTANBUL) – Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, büyükşehirlerdeki yaşam maliyetinin öğretmenleri zorladığını belirterek, "İstanbul'da öğretmen odalarına sefertası konulmuş. Öğretmenler aç derse giriyor. Bir dürüm söylediğinde kendini ödüllendirdiğini düşünüyor. Kiralar maaşın üç katı. Öğretmen gece 3'te yola çıkıp okuluna gidiyor. Bu hale biz nasıl düştük?" dedi.

Eğitim Gücü Sen İstanbul Avrupa Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu toplandı. Tek listeyle gidilen seçimde Gözde Beyazgül aday oldu.

Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, sendikal bağımsızlık vurgusu yaparak, bazı sendikalarda parti yöneticilerinin aday belirlediğini ileri sürdü. Özat, "Bazı sendikaları görüyoruz, ilgili partinin il başkanı ilgili ildeki sendikanın il başkanını belirliyor. 'Sen aday olmayacaksın, sen aday olacaksın' diyor. Delegelere de 'şu kişiye oy vereceksiniz' talimatı gidiyor. Bu salondaki genel başkan yardımcılarımız, genel başkan, il başkanlarımız ve siz delegelere hiçbir siyasi parti, grup, cemaat bu cümlelerle gelemez. Hepiniz burada şu an özgür iradenizle buradasınız. Diyemezler de dedirtmezsiniz de" diye konuştu.

"Öğretmen gece 3'te yola çıkıp okuluna gidiyor"

Öğretmenlerin ekonomik koşullarına değinen Özat, özellikle büyükşehirlerdeki yaşam maliyetinin öğretmenleri zorladığını belirterek, "İstanbul'da öğretmen odalarına sefertası konulmuş. Öğrencinin sefertası değil. Gidebilen öğretmen sefertasıyla gidiyor. Götüremeyenler aç, şu an öğretmenler aç derse giriyor. Bir dürüm söylediğinde kendini ödüllendirdiğini düşünüyor. Kiralar maaşın üç katı. Burada bir okulda öğretmen gece 3'te yola çıkıyormuş, 'Anadolu yakasında ev tuttum, gece de 10.00'da varıyorum' diyor. Bu hale biz nasıl düştük? İşveren iktidar, patron insaflı, 30 bin lira da verse sendikalar susuyor. Şu an gerçekten Türkiye'nin her yerinde İstanbul'u anlatıyorum. Nasıl geçindiğinizi hayal edemiyorum. Niye bu haldeyiz, bu sendikal iğrenç yapı yüzünden. İşçi sendikalarında da siyasi yönelim var, ama memur sendikalarında bizzat partiye bağlı sendikalar var, Allah'tan korkun. Sendika başkanlarına kızmayın, onlar aldıkları emrin, görevin gereğini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenin sömestr tatili elinden alınmıştır"

Özat, memurun maaşının kuşa döndüğünü, 2021'de yapılan düzenlemeyle öğretmenlerin sömestr tatilinin hukuken ortadan kalktığını, hiç bir sendikanın bununla mücadele etmediğini belirterek, "1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu'na bir gece yarısı eklenen maddeyle öğretmenin sömestr tatili elinden alınmıştır. Pandemi nedeniyle uygulanmadı ama madde duruyor" dedi.

Yeni müfredat tartışmalarına da değinen Özat, sendika olarak hazırladıkları teknik raporu hem Meclis'e hem siyasi partilere gönderdiklerini aktararak, "Biz kökten reddetmeyiz, kökten de kabul etmeyiz. 7 bin sayfalık bir müfredat 20 dakikada ne reddedilir ne de onaylanır" ifadelerini kullandı.

Özat, öğretmenlerin çalışma koşullarına dair ek ders eşitsizliği ve proje baskısına da dikkat çekerek, "Sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, özel eğitim öğretmeni 40 yıldır haftada 3 saat eksik ek ders alıyor. Meslek öğretmeni 8 saat eksik alıyor. Bu haksızlık için davaları açtık" dedi.

"Öğretmene öğretmenlik yaptırmıyorlar"

Projeler konusunda yaşanan yükün öğretmenliği gölgelediğini belirten Özat, "300 öğrencilik okuldan 700 proje isteniyor. Öğretmene öğretmenlik yaptırmıyorlar" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda delegelere çağrıda bulunan Özat, sendikal bağımsızlığın korunmasını isteyerek, "Siz eğitim Gücü Sen'in yönetim kadrosunu belirleyecek delegelersiniz. Okullarınızda sendikanızı tanıtmanız, panolarınızı asmanız, çalışmalara destek vermeniz çok önemli" dedi.

Genel kurulda konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek aday olan Gözde Beyazgül, Eğitim Gücü Sen İstanbul Avrupa Şubesi'nin ilk başkanı seçildi.