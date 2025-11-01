Eğitim Gücü Sendikası Adana Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

(ADANA)- Eğitim Gücü Sendikası'nın Adana Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleşti. Sendika Genel Başkan Oğuz Özat, "Bizim tek gündemimiz eğitim çalışanlarının haklarını savunmak. Siyaseti kesinlikle reddediyoruz. Sahada, okullarda, öğretmen odalarında varız. Bu sendika, üyelerinin sendikasıdır" dedi.

Eğitim Gücü Sendikası, teşkilatlanma sürecinde önemli bir adımı daha tamamladı. Sendikanın Adana Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferle gerçekleştirildi. Genel kurula; Genel Başkan Oğuz Özat, genel merkez yöneticileri, Adana delegeleri, eğitim camiasından davetliler ve basın mensupları katıldı.

"Eğitim çalışanları alanında nasıl büyük bir güç haline geldiğimizin göstergesi"

Genel Başkan Oğuz Özat, sendikanın dört yıl gibi kısa bir sürede 18 bin üyeye ulaşmasının, eğitim çalışanlarının sendikaya duyduğu güvenin en somut göstergesi olduğunu vurguladı. Özat, "Geçtiğimiz hafta Kayseri'de, ondan önceki hafta Bursa'da genel kurullarımızı gerçekleştirdik. Bugün Adana Şubemizin genel kurulunu gerçekleştiriyoruz, yarın da Gaziantep ilimizin genel kurulunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ise Kocaeli ve İstanbul Avrupa ile Anadolu şubelerimizin genel kurullarına katılacağız. Bu tablo, Türkiye'de eğitim çalışanları alanında nasıl büyük bir güç haline geldiğimizin açık bir göstergesidir" diye konuştu.

"Siyaseti kesinlikle reddediyoruz"

Katılım sağlayan tüm delegelere, misafirlere ve eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden Özat, sendikanın hiçbir siyasi yapının etkisi altında olmadığını vurguladı. Özat, "Bizim tek gündemimiz eğitim çalışanlarının haklarını savunmak. Siyaseti kesinlikle reddediyoruz. Sahada, okullarda, öğretmen odalarında varız. Bu sendika, üyelerinin sendikasıdır" dedi. Eğitim Gücü Sen'in ilkeli duruşunun teşkilatlanma sürecine güç kattığını belirten Özat, "Sayısal büyümenin ötesinde, nitelikli ve kararlı bir sendikal yapı inşa ediyoruz. Yetkili sendika olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Mücadelemiz, ülkemizin dört bir yanında ayak basmadık yer bırakmayacak şekilde devam edecek. Tüm eğitim çalışanlarımızın sorunlarını yerinde dinleyecek, talepleri için var gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adana Şube Başkanlığı görevi Fırat Aksu'nun

Konuşmaların ardından genel kurulun oylama sürecine geçildi. Yapılan seçim sonucunda delegelerin oylarıyla Adana Şube Başkanlığı görevine Fırat Aksu seçildi. Böyle bir göreve layık görülmenin kendisi için büyük bir sorumluluk ve tarifsiz bir gurur olduğunu dile getiren Aksu, iki yıl önce bir temsilcilik olarak yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün 600 üyeye ulaşan güçlü bir teşkilat haline geldiklerini söyledi. Aksu, "Bu başarı, sahada gösterdiğimiz çabanın ve üyelerimizin bize duyduğu güvenin sonucudur. Bizler, eğitim çalışanlarının sorunlarını sadece dinleyen değil, çözüm üreten bir sendikayız. Eğitim Gücü Sen, değer üreten, ilkeli ve kararlı bir yapıdır. Yeni dönemde hedefimiz, daha fazla eğitim çalışanına ulaşmak ve sendikamızın ilkelerini daha geniş kitlelere taşımaktır" diye konuştu.

Eğitim Gücü Sen Adana Şubesi, eğitimde adalet ve liyakat mücadelesini daha da büyüterek yola devam edeceklerini bildirdi.