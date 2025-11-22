Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat'tan Öğretmenler Günü mesajı

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Özat açıklamasında "Öğretmenler ekonomik ve sosyal sorunlar yaşıyor. Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına karşı güçlü bir duruş sergiliyoruz. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

Özat, "Bugün öğretmenlerimiz, yoksulluk sınırının çok altında maaşlarla yaşam mücadelesi veriyor. Artan enflasyon, temel ihtiyaçlara gelen zamlar ve hayat pahalılığı karşısında öğretmenlerin alım gücü her geçen gün daha da düşüyor. Bir öğretmenin maaşı, artık sadece barınma ve ulaşım giderlerine dahi yetmez hale gelmiştir. Öğretmenlerimiz, çocuklarına beslenme çantası koymakta, ev kirasını ödemekte, faturalarını karşılamakta zorlanıyor. Bu koşullarda eğitimde kalite beklemek, öğretmeni geleceği inşa etmekle görevlendirip geçim derdine terk etmek büyük bir çelişkidir" diye konuştu.

Özat, "Ücretli öğretmenlik uygulaması, emeğin değersizleştirilmesidir. Bugün birçok ücretli öğretmen, asgari ücretin dahi altında maaşlarla görev yapıyor. Aynı işi yapan öğretmenler arasında kadrolu, sözleşmeli ve ücretli ayrımı yapılması, çalışma barışını zedeliyor. Bu ayrımcılık, öğretmenlerin mesleki motivasyonunu kırıyor, eğitimde niteliği düşürüyor. Öğretmenlik, statüye göre değil, liyakate göre değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

'ATAMA BEKLEYEN YÜZ BİNLERCE ÖĞRETMEN VAR'

Özat, "Yüz binlerce genç öğretmenimiz, yıllardır atama bekliyor. Eğitim fakültelerinden mezun olmuş, KPSS'den yüksek puan almış, mesleğine tutkuyla bağlı bu gençlerimiz, yıllarını belirsizlik içinde geçiriyor. Oysa ülkemizde ciddi bir öğretmen açığı var. Bu çelişki, eğitim planlamasındaki eksikliklerin açık göstergesidir. Atama bekleyen öğretmenlerimizin sesine kulak verilmelidir" dedi.

'ÇOCUKLAR ANNE BABASIZ BÜYÜYOR'

Özat, "Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması, sadece bir istihdam modeli değil, aynı zamanda bir aile dramıdır. Eş durumu tayin hakkının kısıtlanması nedeniyle binlerce öğretmen ailesinden ayrı yaşamak zorunda kalıyor. Eşler yıllarca birbirine kavuşamıyor, çocuklar anne ya da babasız büyüyor. Aileler parçalanıyor, çocuk yapma planları erteleniyor. Aile yılı ilan edilen bir dönemde, öğretmen ailelerinin ayrı kalması büyük bir çelişki ve vicdan yarasıdır. Aile birliği anayasal bir haktır ve bu hak öğretmenlerimiz için de geçerli olmalıdır" diye konuştu.

Özat, "Son yıllarda öğretmene yönelik şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşanıyor. Okullarda güvenlik önlemlerinin yetersizliği, öğretmenleri savunmasız bırakıyor. Görevini yaparken saldırıya uğrayan, tehdit edilen, hakarete maruz kalan öğretmenlerimiz var. Bu durum, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir alarmdır. Öğretmenine sahip çıkmayan bir toplum, geleceğine de sahip çıkamaz. Okullar güvenli eğitim ortamları haline getirilmeli, öğretmene yönelik şiddetle mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir" ifadelerini kullandı.

Özat, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerimize A101 mağazalarında kullanılmak üzere 200 TL'lik alışveriş çeki dağıtılacağı açıklandı. Bu tür uygulamalar, öğretmenlerin yaşadığı derin ekonomik sorunları çözmekten çok uzak. Öğretmenler sadaka değil, hakkını istiyor. 200 TL'lik bir hediye çeki, öğretmenin geçim derdine çare olamaz. Bu tür jestler, öğretmenlerin yaşadığı yapısal sorunların üzerini örtemez. Bizler, öğretmenlerin hak ettikleri maaşı, güvenceli istihdamı ve saygın bir yaşamı talep ediyoruz" dedi.

'TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUZ'

Özat, "Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyoruz. Eğitim Gücü Sen olarak, öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını alması, mesleki itibarlarının korunması ve hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmaları için mücadelemizi sürdüreceğiz. Öğretmenlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Onların yanında, en önde saf tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.