Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat: Tüm okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı

Güncelleme:
Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve güvenlik görevlisi istihdamının zorunlu hale getirilmesini istedi.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, "Eğitim Gücü Sen olarak defalarca dile getirdik, bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Tüm okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, güvenlik görevlisi istihdamı zorunlu hale getirilmelidir, öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen şiddet eylemlerine karşı cezai yaptırımlar güçlendirilmelidir" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, yazılı açıklamasında, öğretmenlerin sistemli bir şekilde hedef haline geldiğini belirterek, "Türkiye'de binlerce okulda hala güvenlik görevlisi bulunmamakta, öğretmene yönelik şiddet olayları artarak devam etmektedir. Eğitim ortamı giderek güvensizleşmekte, öğretmenler görevlerini can güvenliği kaygısıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Samsun'un Canik ilçesinde bir futbol turnuvası sırasında beden eğitimi öğretmenine okul bahçesinde yapılan fiziki saldırı, bu durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koymuştur. Bu tür olaylar ne yazık ki istisna değil; yıllardır biriken ve görmezden gelinen yapısal eksikliklerin sonucudur. Öğretmene yönelik şiddetin artık toplumda kanıksanır hale gelmesi ise en büyük tehlikedir. Gerekli yapısal önlemlerin gecikmesi, toplumda istemeden de olsa bir normalleşme etkisi yaratmakta ve şiddetin sıradanlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Artık öğretmene şiddet haberlerinin rutin bir gündem maddesi gibi karşımıza çıkmasını kabul etmiyoruz. Bu sorun yalnızca bireysel vakalarla değil, köklü ve önleyici bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Eğitim Gücü Sen olarak defalarca dile getirdik, bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Tüm okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, güvenlik görevlisi istihdamı zorunlu hale getirilmelidir, öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen şiddet eylemlerine karşı cezai yaptırımlar güçlendirilmelidir. Şiddetle mücadele sadece olay sonrasında değil, öncesinde bilinçlendirme ve önleme politikalarıyla da sürdürülmelidir. Öğretmen, yalnızca bilgi aktaran bir kişi değil, toplumu inşa eden değerdir. Onun güvenliği, eğitimin ve geleceğin güvencesidir" ifadelerini kullandı.

