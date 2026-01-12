Eğitim Gücü Sen, 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın (Eğitim Gücü Sen) 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Genel Başkan Oğuz Özat, "Bizim duruşumuzu doğru anlatmamız gerekiyor. Hata varsa susmayacağız. Doğru da varsa söyleyeceğiz. Biz şu anda Türkiye'nin yıllardır özlediği siyasi, etnik, mezhepsel ayrılıkları bu sendikada yok ettik" dedi.

Eğitim Gücü Sen 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkan Oğuz Özat, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ümit Demirel, sendika il başkanları ve sendika üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşması yapan Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, "Uyum sağlama ve uyma davranışı diye bir kavram vardır. Uyum sağlama toplumu uyumlu olmaktır. Toplumun gereğini yapmaktır, iyi bir birey olmaktır, üretmektir. Ama bunun yanında protesto etmeyi de bilmektir. Karşı çıkmayı da bilmektir. Bir de uyma davranışı vardır. Koşulsuz itaat eder. Hiçbir şeye karşılık çıkmaz. Köle gibidir. İşte Türkiye'deki kamu sendikacılığı uyuma davranışındaydı. Biz uyum sağlayan taraftayız. Bir ihtiyaç bu. Hele de eğitim sektöründe. Bizim duruşumuzu doğru anlatmamız gerekiyor. Onlara aktarmamız gerekiyor. Biz kökten yok da etmiyoruz, kabul de etmiyoruz. Hata varsa susmayacağız. Doğru da varsa söyleyeceğiz. Evet burada aslında bu kalabalıkla biz Türkiye'ye özlediği topluluğun olabileceğini gösterdik. Apolitiğiz diyerek. Biz şu anda Türkiye'nin yıllardır özlediği siyasi, etnik, mezhepsel ayrılıkları bu sendikada yok ettik. Demek ki oluyormuş değil mi arkadaşlar. Demek ki birilerini bizi kışkırtmış. Demek ki birileri bizi bölmüş. Demek ki bizi birileri ayırmış. Oysa oluyormuş. Bu bizim kökenimiz de varmış" dedi.

Suat Özçağdaş, buradaki konuşmasında, "Buraya gelirken, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamlarını getirdim. Sizin de dikkat ettiğiniz gibi bir miktarda geç gelmek durumunda kaldım. Çünkü dün sabah 10'dan bu sabah 10'a kadar emekliler için yürüttüğümüz bir nöbet var. Ben de bugünkü grubun yöneticisi olarak meclisteyim 24 saattir. Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda sorunumuz var. Bugün genel kurulda olanlara eğitimdeki sorunları anlatacak değilim. Çünkü her biriniz bana benden çok daha kapsamlı bir şekilde yaşadığınız sorunları anlatabilirsiniz. Siyasetçilere düşen şey, bence sadece sorunları dile getirmek değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2 yıldan fazla bir süredir bir gölge Milli Eğitim Bakanlığı sürecini yürütüyoruz. Ben de partim adına bu görevi yürütüyorum. Bu görevim çerçevesinde Eğitim Gücü Sendikasından çok yardım aldım. Çok şey öğrendim. Uyarılar, eleştiriler, öneriler ve bilgiler aldım. Tüm sendikalarla hatta iktidarla fazla yakın sendikalarda dahil olmak üzere hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim inandığımız şey şu, Türkiye'de aslında çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Her sorun çözülebilir. Örgütlenmekten ısrarla kaçanlar ülkesinde sorunların üzerine gide gide daha 5 yıl bile dolmadan böylesi bir atılım yapmış oldunuz. ve bence her gün iftihar etmeniz gereken bir sendikanız olduğu için hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.