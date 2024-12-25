Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Eğitim Çalışanlarının Geçim Sıkıntısı Artıyor: Anket Sonuçları Açıklandı

Eğitim Çalışanlarının Geçim Sıkıntısı Artıyor: Anket Sonuçları Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Gücü Sendikası'nın yayınladığı anket, eğitim çalışanlarının %86,7'sinin geçim sıkıntısı yaşadığını, %83,3'ünün ise maaşlarından memnun olmadığını ortaya koydu. Eğitim çalışanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için acil önlemler talep ediliyor.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sendikası, eğitim çalışanlarının yaşadığı zorluklara ilişkin anket yayınladı. Ankete göre, eğitim çalışanlarının yüzde 86,7'si geçim sıkıntısı yaşarken, yüzde 83,3'ü de maaşlarından memnun değil.

Eğitim Gücü Sendikası ( Eğitim Gücü Sen), 4712'si kadın, 4603'ü erkek 9315 katılımcıyla yaptıkları anketi "eğitimcilerin ekonomik, sosyal ve mesleki ihtiyaçlarının derinlemesine analizi" ile birlikte açıkladı.

Eğitimcinin yaşadığı krizi ortaya koyan ankete göre, katılımcıların yarıdan fazlası kirada oturuyor, neredeyse tamamı kredi kartı kullanıyor ve yüzde 43,3'ü borç biriktirdiğini belirtiyor.

Eğitim Gücü Sen'in maaşlarda artış da talep ettiği açıklamasında, şu ifadelere de yer verildi:

"Eğitim Gücü Sendikası olarak, eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüm yolları sunmak amacıyla, ülke genelinde 9315 kişinin katılımıyla kapsamlı bir anket gerçekleştirdik. Elde edilen veriler, eğitim çalışanlarının yüzde 86,7'sinin geçim sıkıntısı yaşadığını, yüzde 83,3'ünün ise maaşlarından memnun olmadığını ortaya koymaktadır. Temizlik, güvenlik ve mesleki destek gibi temel alanlardaki eksiklikler, eğitimde verimliliği düşürürken, çalışanların motivasyonunu ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Elde edilen bulgulara göre, eğitim çalışanlarının yaklaşık yarısı fiziksel çalışma ortamlarından memnuniyetini dile getirirken, önemli bir kesim hijyen, güvenlik ve mesleki gelişim fırsatları gibi temel alanlarda ciddi eksiklikler yaşamaktadır. Ayrıca, ekonomik koşullar ve maaş memnuniyetsizliği eğitim çalışanlarının en büyük sorunları arasında yer almaktadır.

Bu rapor, eğitim çalışanlarının sesi olmayı, onların taleplerini ilgili kurumlara taşımayı ve eğitim sisteminin daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Eğitim Gücü Sendikası olarak, bu verilerin eğitim politikalarına yön vermesini, eğitim çalışanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmasını ve uzun vadede daha adil ve sürdürülebilir bir eğitim sisteminin oluşturulmasına temel teşkil etmesini umuyoruz."

"Eğitim çalışanları, yalnızca ekonomik değil, psikolojik ve sosyal anlamda da ciddi sorunlarla karşı karşıya"

Ankete göre, geçim Sıkıntısı yaşayanların oranı yüzde 86,7'ye ulaştı. Maaşlarından memnun olmayanların oranı ise yüzde 83,3 gibi çarpıcı bir seviyyi bulurken, ankete katılanların yarıdan fazlası kirada oturuyor, neredeyse tamamı kredi kartı kullanıyor ve yüzde 43,3'ü borç biriktirdiğini belirtiyor. Açıklamada, "Bu verilerin, eğitim çalışanlarının yalnızca ekonomik değil, psikolojik ve sosyal anlamda da ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösterdiğine" işaret edildi. Ankette, şiddet karşı önlemleri ve temizlik hizmetleri gibi alanlardaki yetersizlikler de dikkat çekiyor.

"Maaş artışlarının acilen gündeme alınması ve sosyal yardımların genişletilmesi gerek"

Açıklamada ayrıca, "Maaş artışlarının acilen gündeme alınması ve sosyal yardımların genişletilmesini, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi istihdamının artırılmasını, hizmet içi eğitim programlarının daha etkili hale getirilmesi, mobbing ve şiddetle mücadelede daha güçlü mekanizmaların oluşturulması" gibi çözüm önerileri de sunuldu.

Açıklamada, "Eğitim Gücü Sendikası olarak, bu raporun eğitim çalışanlarının yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik adımlar atılmasına öncülük edeceğine inanıyoruz. Eğitim sistemimizin daha güçlü bir yapıya kavuşması, ancak çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesiyle mümkündür" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

AK Partili Çelik'ten teğmenler için 'sokak' çağrısı yapan CHP'ye tepki
img

Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
img

Destici asgari ücret için rakam verdi: Acilen bu seviyeye çekilmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?

Son Dakika Haberleri

26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Tuzla, Kağıthane, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Aralık Çarşamba Leyla 15. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Sandık Kokusu 40. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 25-26 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.