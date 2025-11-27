Haberler

Eğitim Çalışanlarından Ekonomik Haklar İçin Dilekçe Kampanyası

Hürriyetçi Eğitim-Sen, artan yaşam maliyetleri ve gelir kayıpları nedeniyle eğitim çalışanlarının ekonomik sıkıntılarını çözmek amacıyla mali hakların iyileştirilmesi için bir dilekçe kampanyası başlattı. Kampanya, çeşitli taleplerle birlikte tüm eğitim çalışanlarını destek vermeye çağırıyor.

Hürriyetçi Eğitim-Sen, eğitim çalışanlarının yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek ve mali haklarında iyileştirme talep etmek amacıyla dilekçe kampanyası başlattı. Sendika, son yıllarda artan enflasyon, temel yaşam giderlerindeki yükseliş, kiralardaki olağanüstü artış ve gelir vergisi kaynaklı net maaş kayıplarının özellikle emekliliğe hazırlanan öğretmenleri ciddi bir ekonomik sıkıntıya sürüklediğini belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, ücret adaletsizliği, çalışan–emekli arasındaki gelir farkının büyümesi ve satın alma gücündeki gerilemenin eğitim çalışanlarının yaşam standartlarını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Kampanya kapsamında hazırlanan dilekçe metni, eğitim çalışanlarının mali haklarına ilişkin, "Uzman ve başöğretmenlik tazminatlarının emekliliğe yansıtılması, uzman ve başöğretmenlik tazminatlarının kıdem yılı esas alınarak tüm öğretmenlere uygulanacak bir sisteme dönüştürülmesi, ek ders, sınav görevleri ve yan ödemelerin emekliliğe esas aylığa dahil edilmesi, temmuz 2023 döneminde çalışanlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın, günümüz güncel tutarıyla memur emekli aylıklarına da yansıtılması, birinci dereceye ulaşan kamu görevlileri için 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi, gelir vergisi dilimlerinin yüzde 15 oranında sabitlenmesi, enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması" taleplerine yer verildi.

Açıklamada, bu düzenlemelerin hayata geçirilmesinin eğitim çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve emeklilikte insanca yaşam koşullarının sağlanması açısından büyük önem taşıdığı ifade edilerek, dilekçeye destek vermek isteyen tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarını bulundukları il ve ilçe temsilciliklerine imzalı dilekçelerini teslim etmeye çağırdı.

Açıklamada, "Birlikte hareket ederek, mali haklarımızın iyileştirilmesi için güçlü bir irade ortaya koyacağız" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
