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Eğitim-Bir-Sen Van'dan İdari Personel İçin Yer Değişikliği Talebi

Eğitim-Bir-Sen Van'dan İdari Personel İçin Yer Değişikliği Talebi
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Eğitim-Bir-Sen Van 2 Nolu Şubesi, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması için talepte bulundu. Sendika, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmaların devam ettiğini, ancak henüz bir sistemin oluşturulmadığını açıkladı.

Van'da Eğitim-Bir-Sen Van 2 Nolu Şubesi, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması talebinde bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Van 2 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Cihad Aktaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki sendika ofisinde yaptığı açıklamada, üniversite idari personelinin kadro ve pozisyon unvanları itibarıyla her üniversitede aynı yeterliliğe sahip olduğunu söyledi.

Personelin iller veya kurumlar arası merkezi yer değişikliği hakkına sahip olmadığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Eğitim-Bir-Sen'in gayretleri sonucunda, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu 6. ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği konusunda taraflarca çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda YÖK ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yürütülmüş olsa da henüz işleyen bir sistem oluşturulamamıştır. Bu nedenle üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemleri, toplu sözleşme hükmüne dayanarak YÖK Başkanlığı tarafından düzenlenmelidir. Bu düzenleme, üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulmalıdır."

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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