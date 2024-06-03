Eğitim Bir-Sen Niğde Şube Başkanı: Öğretmenlik Meslek Kanunu ihtiyacı karşılamıyor

Eğitim Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklamada bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyleri adına konuşan Şube Başkanı Orhan, çıkarılan kanunun ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmediğini öne sürdü.

Eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM'nin gündemine getirilmesini istediklerini aktaran Orhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kamu personel sistemi, kamu politikasının belirlenmesi, yürütülmesi ve düzenlenmesi konusunda şef, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür şeklinde hiyerarşik sıralanan yönetim hizmetleri kadro grubu şekilde tasarlanmıştır. Nitekim kariyer uzmanlığından şef ve daha üstü kadrolara uzanan bir mesleki kariyer ve görevde yükselme silsilesi kurgulanmıştır. Ancak yönetim hizmetleri kadro grubuna görev, yetki ve sorumluluklarının genişliğiyle uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük hakları ve yetkileri verilmiştir. Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır."