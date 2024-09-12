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Eğitim-Bir-Sen, İsrail ürünlerinin satılmaması için boykot kararı aldı

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Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Başkanı Mustafa Sarıgeçili, Adana Kantinciler Odası ile görüşerek İsrail'e ait ürünlerin satılmaması kararı aldıklarını açıkladı. Sarıgeçili ayrıca okullardaki güvenlik ve temizlik sorunlarına da dikkat çekti.

ADANA'da Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen 17'nci Geleneksel Basın Buluşması gerçekleştirildi. Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, Adana Kantinciler Odası ile görüşme yaparak tüm ilçe ve kantinler dahil olmak üzere İsrail'e ait ürünlerin satılmamasıyla ilgili karar alındığını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte düzenlenen 17'nci Geleneksel Basın Buluşması'nda, eğitim gündemine dair açıklama yaptı. Sarıgeçili, bu yılın temasının 'Çanakkale'den Gazze'ye' olduğunu belirterek, yeni eğitim yılının ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti. Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen'in İsrail destekli ürünlerin okullarda satılmaması için başlattığı boykota da değinerek, bu konuda Adana Kantinciler Odası ile görüştüklerini ve kantinlerde boykot ürünlerinin satılmaması kararı aldıklarını açıkladı. Bu kararın aynı zamanda yerli ve milli ürünlere yönelme açısından faydalı olduğunu belirten Sarıgeçili, "Hem çocuklara bu bilinci verme hem de bunu eyleme geçirme anlamında ben önemli bir boykot olduğunu düşünüyorum" dedi.

GÜVENLİK VE TEMİZLİK SIKINTISI

Sarıgeçili, okullardaki güvenlik sorununa dikkat çekerek, "Okul kapısında güvenlik olmadığı sürece herkes rahatlıkla okula girebiliyor. Ayrıca okullarda temizlik personeli sıkıntısı da had safhada. Toplum Yararına Programlar'ın (TYT) yerini alan İş Gücü Uyum Programı (İYUP), haftada sadece 3 gün çalışılan bir sistem. Bu durum ise temizlik ve güvenlik açısından endişe verici bir durum yaratıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsrail Eğitim Güncel Adana

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