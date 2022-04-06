Eğitim-Bir-Sen'in 'Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Eğitim-Bir-Sen 5. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, eğitimin önemine dikkati çekmek, eğitim çalışanlarının fedakarlıklarını gözler önüne sermek, eğitimcilerin çarpıcı hikayelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla kamuoyuna mal etmek, üyelerle, eğitim çalışanlarıyla sanat alanında buluşmak, fotoğraf sanatçılarıyla bir araya gelmek amacıyla 4 yıldır "Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması"nın düzenlendiği anımsatıldı.

Yarışmayla eğitim süreçlerinin arkasındaki emeğin en özel karelerle görünür kılınmasının hedeflendiği ifade edilerek sanatsal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olan sendikanın bu etkinliklerle sanatı eğitimle buluşturmaya, sanata emek verenlerin eğitime odaklanmasını sağlamaya çalıştığı belirtildi.

Yarışmaya son başvuru tarihi 3 Ekim

Açıklamada, yarışmayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Seçici kurulda fotoğraf sanatçıları Tekin Ertuğ, İsmail Küçük, Mustafa Binol, Hakan Acar ve Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul'un yer alacağı yarışmada, birinci olacak eser sahibine 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için 3 bin lira ödül, ayrıca sergileme hakkı kazanan eserler için 250 lira verilecek."

Açıklamaya göre, başvuruları başlayan yarışmaya son katılım tarihi, 3 Ekim olarak belirlendi.

Yarışmada dereceye giren eser sahipleri, ödüllerini, tarihi daha sonra açıklanacak program kapsamında alacak. Yarışmanın detaylarına, "www.egitimdenbirkare.org" internet adresinden ulaşılabilecek.