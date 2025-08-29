Eğitim-Bir-Sen ile Suriye Öğretmenler Sendikası Arasında İşbirliği Anlaşması

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ile Suriye Öğretmenler Sendikası arasında eğitim ve sendika alanlarında işbirliği yapılacak.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, merkezi Şam'da bulunan Suriye Öğretmenler Sendikası heyeti ile Ankara'da bir araya geldi.

Ziyarette, Eğitim-Bir-Sen ile Suriye Öğretmenler Sendikası, eğitim ve sendika alanlarında işbirliği kararı alındı.

İşbirliği faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesi için ortak komitelerin kurulması da planlanırken, komite, öncelikli projeleri belirleyecek ve yılda en az bir kez toplanarak işbirliğinin gelişimini değerlendirecek.

Planlanan çalışmalar arasında, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik ortak programlar, eğitim, yükseköğretim ve sendikal çalışmalarda bilgi ve deneyim paylaşımı, seminer, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi, karşılıklı heyet ziyaretleriyle başarılı uygulamaların paylaşılması bulunuyor.

"Yeni Suriye'nin inşasına katkı sunulmasından gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, eli kanlı rejimin zulümleri karşısında, ayrım gözetmeksizin tüm Suriye halkının yanında olduklarını ifade ederek, Memur-Sen'e bağlı sendikaların da katkısıyla İdlib'de çadır kentlerin yanı sıra 400 briket ev, bir cami, okul ve oyun parkından oluşan Mehmet Akif İnan Mahallesi'ni kurduklarını hatırlattı.

Ayrıca Çobanbey'de yaptırdıkları 20 derslikli Fen ve Teknoloji Lisesi'ni Maarif Vakfına devrettiklerini belirten Yalçın, "Yaklaşık 8 yıldır eğitim faaliyet gösteren okuldan mezun olan gençlerin yeni Suriye'nin inşasına katkı sunmaya başlamasından gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin özellikle eğitim alanında karşılaştıkları sorunların çözümü için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayarak, Arapça ve İngilizce yayımlanan "Türkiye'de Suriyeli Çocukların Eğitimi: Güçlükler ve Öneriler" başlıklı raporla konuyu dünya kamuoyunun dikkatine sunduklarını aktardı.

Suriye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Muhammed Mustafa ise Suriye'de eğitim ve sendikal örgütlenme alanlarında yaşanan zorlukların aşılması için işbirliği ve ortak projelerin ivedilikle hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

İki sendika arasında yürütülecek çalışmaların, Suriye'de eğitim sisteminin yeniden inşasına önemli katkılar sunacağını vurgulayan Mustafa, öğretmenler arasında başlatılacak tecrübe paylaşımının da ortak projeler için sağlam bir zemin oluşturacağını ifade etti.

Suriyeli heyetin ayrıca, Eğitim-Bir-Sen'in katkısıyla hazırlanan program çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin ve eğitmenlerin durumu ile eğitim alanında işbirliği imkanlarına ilişkin temaslarda bulunduğu bildirildi.

Heyet, İstanbul'da da bir dizi ziyaretlerde bulunacak.