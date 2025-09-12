Eğitim-Bir-Sen Havza'da Okul Temsilcileri İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince Okul Temsilcileri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an tilavetiyle başladı.

Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe, sendikal çalışmalar hakkında bilgi vererek, "İş yeri temsilcilerimizin görevleri bizler için önemli. İş yerlerinde yaşanan gelişmelere ve üyelerimizin taleplerinin hızlı şekilde tespiti konusunda önemli görevler üstlenmekteler. Sadece sendikal faaliyetlerde değil, hayatın her alanında birlik ve beraberliğimize katı sunacak faaliyetlerimize ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra Eğitim-Bir-Sen Havza İlçe Temsilciliğinin yaptığı çalışmalardan oluşan kısa film izlendi.

Eğitim-Bir-Sen Samsun Kadın Komisyonları Başkanı Melek Şahin ise çalışmalar hakkında bilgiler aktararak toplantının hayırlar vesile olmasını diledi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız da iş yeri temsilcilerinin yürüttükleri görevler itibarıyla önemli işler yaptıklarını anlatarak, "Sizler sayesinde sahada daha etkin ve verimli çalışmalar yürütmekteyiz. Uzun ve meşakkatli bir yol olan sendikacılıkta üyelerimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Sizlerin desteği ile önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir toplu sözleşme süreci yaşadık." diye konuştu.

Yıldız, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili de bilgi aktardı.

Toplantıda daha sonra iş yeri temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlendi.