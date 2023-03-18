Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın: Çözülmez denilen sorunları çözdük

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "8 yıldan bu yana Eğitim Bir-Sen olarak, çözülmez denilen sorunları çözdük, tarihe kayıtlar düştük. Nöbete ücretten sınav ücretlerine, kariyer basamaklarından 3600 ek göstergeye, 458 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesinden öğretmenlik meslek kanununa varan birçok kazanımın altında imzamız var" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim Bir-Sen'in 7'nci Olağan Genel Kurulu Kızılcahamam'da bir otelde başladı. Soner Can Tufanoğlu'nun divan başkanlığına seçildiği kurulda Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın'ının yanı sıra Eğitim Bir-Sen yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde bulunan şube başkanları katıldı. Programda ilk olarak katılımcılara, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin ardından hayatını kaybedenlere özel hazırlanan video izletildi. Ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Depremlerde; Memur-Sen'e bağlı sendikalarımızdan 21 teşkilat yöneticimizi, liderimizi kaybettik. Eğitim Bir-Sen'imizden, teşkilat yöneticilerimizden Hikmet Altınsöz, Kadir Yücel, Ayşe Karataşlıoğlu, Can Terler, Coşkun Demirören, Abdullah Avcı kardeşimizle birlikte 282 Eğitim Bir-Sen üyemizi ahirete uğurladık. Eğitim Bir-Sen olarak üyelerimize ferdi kaza sigortası yaptırmıştık. Ferdi kaza sigortamız gereği bu 282 üyemizin ailelerine 20'şer bin lira yardım yapılacak. Ailelerimiz için evrakları tamamlama konusunda teşkilatımız yoğun bir gayret gösteriyor. Sendika üyelerimizden depremde sakat ve engelli kalan arkadaşlarımız var. Onlara da rapor oranına göre yine aynı şekilde ferdi kaza ödemeleri gerçekleşecek" diye konuştu.

"ÇÖZÜLMEZ' DENEN SORUNLARI ÇÖZDÜK'

Birçok soruna göğüs gererek üstesinden geldiklerini dile getiren Yalçın, "Eğitim Bir-Sen olarak, 'çözülmez' denilen sorunları çözdük, tarihe kayıtlar düştük. Önümüzdeki yol haritasının gayretini sürdürüyoruz. Nöbete ücretten sınav ücretlerine, kariyer basamaklarından 3600 ek göstergeye, 458 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesinden öğretmenlik meslek kanununa varan birçok kazanımın altında imzamız var. Bunları yaparken kurumlaşma ve kurumsallaşma konusunda çok ciddi mesafeler aldık. 8 yıl önce göreve başladığımız süreçte 3 yolculuğa dikkat çektik. Bu 3 yolculuk işimize, içimize ve dışımıza. Kurumlaşma ve kurumsallaşmaya vurgu yaptık. Merkezimizde tüm sendikalarımızla aynı hizmet türetiyoruz. Büyük bir heybet ve büyük bir kapasite oluştu. '81 ilde kendi mülkümüzde oturacağız bu da 8 yıl sürmeyecek, 4 yıl içerisinde başaracağız' dediğimiz zemini tesis ettik. Genel merkezimizi inşa ettiğimiz gibi Ankara'da konuk evimizi ve otelimizi yaparak aslında bir eğitim merkezi kurgusu yaparak teşkilatımızın içerikleşeceği zemini oluşturmak üzere çalışmamızı sürdürecek bir hizmet sunuyoruz. İstanbul'da 200 yataklı konuk evimizi aldık ve önümüzdeki güz dönemi içerisinde faaliyete geçireceğiz. Eğitim Bir-Sen olarak yürüyüşümüz, büyüyüşümüz sürecek" ifadelerini kullandı.